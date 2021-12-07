Мер Полтави потрапив у базу «Миротворця»

Мамай вважає, що в Україні начебто воюють Росія та США

Скандальне висловлювання очільника міста про війну на Донбасі не минулося безслідно

Днями мер Полтави Олександр Мамай зробив скандальну заяву про начебто «братську війну» на Донбасі. Він стверджував, що там воюють США та Росія. Через це політик загримів у базу «Миротворця».

Так, біля Мамая у «Миротворці» з'явилась позначка про розповсюдження кремлівської пропаганди та участь в актах громадської агресії.

Мамай прокоментував війну на територіях Донецької та Луганської областей. Він сказав, що, мовляв, «йде брат на брата».

«У нас сьогодні відбуваються бойові дії, на нашій території воюють дві наддержави – США та Росія. Дуже прикро, що йде брат на брата», – сказав Мамай.

При цьому не пролунало жодної згадки про те, що Росія напала на Україну та окупувала наші території.

Нагадаємо, міський голова Полтави Олександр Мамай зробив у ефірі пропагандистського телеканалу «Наш» низку неоднозначних заяв.