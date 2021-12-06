Парадокси «Великого будівництва»: між селами дорогу в полі виклали плиткою (відео)

Між селами Антонівка та Городець збудували тротуари з обох боків дороги, довжиною близько 5 кілометрів

Між селами Антонівка та Городець, що на Рівненщині, просто вздовж поля виклали узбіччя тротуарною плиткою. Про це повідомив журналіст Роман Маленков на сторінці у Facebook.

Журналіста обурило, що державні гроші і податки громадян пішли на непотрібні тротуари між двома селами. До того ж Маленков зазначив, що вони вже почали псуватися і невдовзі люди розберуть бруківку на свої потреби.

«Парадокси «Великого будівництва» – тротуари у полі. Між селами Антонівка та Городець зробили гарну дорогу, а ще збудували тротуари з обох боків дороги, довжиною близько 5 кілометрів. З бетонної бруківки просто у полі. Не широке асфальтне узбіччя, а високі тротуари із бетонної бруківки, мовляв – люди добрі, ходіть із тротуарами із Городця у Антонівку, в якій, до речі, оголосили про закриття однієї із останніх вузькоколійних залізниць в Україні – грошей немає на утримання», – написав журналіст.

Думки користувачів соцмережі під постом Маленкова розділилися. Одні обурювалися, що державні кошти витратили не за призначенням. Інші, навпаки, вважають, що тротуар і плитка між селами річ потрібна, адже по цій дорозі діти ходять у школи, старші на робу.