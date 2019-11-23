Дорожньо-транспортна пригода на Львівщині: одна особа загинула, ще семеро постраждали



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На Львівщині сталася смертельна Дорожньо-транспортна пригода Фото Національна поліція Львівської області

Поліцейські затримали водія, причетного до аварії

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у Львівській області одна особа загинула, ще семеро отримали тілесні ушкодження.

Про це повідомляє пресслужба поліції.

Аварія трапилася сьогодні, 23 листопада, близько 2.45 на автодорозі Київ – Чоп між селами Любинці та Гірне у Стрийському районі.

За даними поліції, водій автопоїзда «Рено», 49-річний іноземець, не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з двома автомобілями «Рено Трафік», одним з яких керував 48-річний житель Закарпаття, іншим – 45-річний мешканець міста Рівне.

Від отриманих травм на місці події померла 46-річна жителька міста Рівне, пасажирка одного з мікроавтобусів.

Водій цього ж транспортного засобу та ще шестеро пасажирів, серед яких троє неповнолітніх віком 15-17 років, із тілесними ушкодженнями були доставлені у лікарню. Усі вони – мешканці міста Рівне та Рівненської області.

«За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкцією статті передбачено від трьох до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до трьох років або без такого», – сказано у повідомленні.

Водія автопоїзда поліцейські затримали в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере йому міру запобіжного заходу.

Наразі встановлюються обставини автопригоди.

Нагадаємо, під Києвом авто на смерть збило двох пішоходів.