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    На Полтавщині під час руху згоріла вантажівка

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    На Полтавщині під час руху згоріла вантажівка

    Загорання відбулося на автодорозі «Київ-Харків»

    У п’ятницю, 22 листопада, у Великобагачанському районі Полтавської області під час руху до тла згорів вантажний автомобіль.

    Про це повідомили в пресслужбі поліції області.

    Як зазначається, пожежа в транспортному засобі відбулася на автодорозі «Київ-Харків».

    «Сьогодні, близько 9-ї години, на автодорозі «Київ-Харків« у Великобагачанському районі згорів вантажний автомобіль МАН», - йдеться у повідомленні.

    За попередньою інформацією, унаслідок пожежі водій транспорту, житель Вінницької області, 1989 року народження, не постраждав. Згодом полум’я було локалізовано.

    водій автомобіль час
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