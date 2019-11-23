На Полтавщині під час руху згоріла вантажівка



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Загорання відбулося на автодорозі «Київ-Харків»

У п’ятницю, 22 листопада, у Великобагачанському районі Полтавської області під час руху до тла згорів вантажний автомобіль.

Про це повідомили в пресслужбі поліції області.

Як зазначається, пожежа в транспортному засобі відбулася на автодорозі «Київ-Харків».

«Сьогодні, близько 9-ї години, на автодорозі «Київ-Харків« у Великобагачанському районі згорів вантажний автомобіль МАН», - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, унаслідок пожежі водій транспорту, житель Вінницької області, 1989 року народження, не постраждав. Згодом полум’я було локалізовано.