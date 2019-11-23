Під Києвом авто на смерть збило двох пішоходів
Недалеко від смертельного інциденту сталася ще одна аварія з постраждалим
На трасі Київ-Чернігів, неподалік від села Семиполки, сталася трагічна ДТП, у якій загинули двоє людей.
Пішоходи перебігали дорогу в невстановленому місці й загинули миттєво, повідомляється на ютуб-каналі dtp.kiev.ua.
«Тіла потерпілих буквально пошматовані», - йдеться на відео.
Зазначається, що деталі інциденту на місці встановлюють правоохоронці.
А ще одна аварія з потерпілим сталася неподалік від уже згаданої трагічної події.
Як повідомлялося, 21 листопада ввечері напівпорожній Голосіївський проспект у столиці не поділили автомобілі Mercedes і Volkswagen служби таксі. Після невеликого зіткнення машина таксі злетіла з дороги, знесла дерево і зупинилася у стовпі.
У четвер увечері на Окружній загинув пішохід: чоловік потрапив під колеса автомобіля Skoda.