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    Під Києвом авто на смерть збило двох пішоходів

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    Під Києвом два пішоходи загинули в ДТП<br /><br /> - Під Києвом авто на смерть збило двох пішоходів
    Під Києвом два пішоходи загинули в ДТП

    Фото: dtp.kiev.ua YouTube скрін

    Недалеко від смертельного інциденту сталася ще одна аварія з постраждалим

    На трасі Київ-Чернігів, неподалік від села Семиполки, сталася трагічна ДТП, у якій загинули двоє людей.

    Пішоходи перебігали дорогу в невстановленому місці й загинули миттєво, повідомляється на ютуб-каналі dtp.kiev.ua.

    «Тіла потерпілих буквально пошматовані», - йдеться на відео.

    Зазначається, що деталі інциденту на місці встановлюють правоохоронці.

    А ще одна аварія з потерпілим сталася неподалік від уже згаданої трагічної події.

    Як повідомлялося, 21 листопада ввечері напівпорожній Голосіївський проспект у столиці не поділили автомобілі Mercedes і Volkswagen служби таксі. Після невеликого зіткнення машина таксі злетіла з дороги, знесла дерево і зупинилася у стовпі.

    У четвер увечері на Окружній загинув пішохід: чоловік потрапив під колеса автомобіля Skoda.

    таксі ДТП аварія
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