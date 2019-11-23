Під Києвом авто на смерть збило двох пішоходів



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Під Києвом два пішоходи загинули в ДТП



Фото: dtp.kiev.ua YouTube скрін

Недалеко від смертельного інциденту сталася ще одна аварія з постраждалим

На трасі Київ-Чернігів, неподалік від села Семиполки, сталася трагічна ДТП, у якій загинули двоє людей.

Пішоходи перебігали дорогу в невстановленому місці й загинули миттєво, повідомляється на ютуб-каналі dtp.kiev.ua.

«Тіла потерпілих буквально пошматовані», - йдеться на відео.

Зазначається, що деталі інциденту на місці встановлюють правоохоронці.

А ще одна аварія з потерпілим сталася неподалік від уже згаданої трагічної події.

Як повідомлялося, 21 листопада ввечері напівпорожній Голосіївський проспект у столиці не поділили автомобілі Mercedes і Volkswagen служби таксі. Після невеликого зіткнення машина таксі злетіла з дороги, знесла дерево і зупинилася у стовпі.

У четвер увечері на Окружній загинув пішохід: чоловік потрапив під колеса автомобіля Skoda.