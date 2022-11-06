«Дрони-камікадзе» атакують Україну: у 10 областях оголошена повітряна тривога (карта)

Російські окупанти продовжують тероризувати українські мирні міста

Українські міста під загрозою ворожих обстрілів. Регіональні Телеграм-канали повідомляють про запуск дронів «Шахедів» з боку окупованих РФ територій.

Відзначимо, що станом на 00:15 повітряна тривога оголошена у 10 областях України:

Раніше повідомлялось, що в одному з районів окупованого Донецька пролунали вибухи.

Додамо, триває 255-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка на Луганщині та Спірне, Бахмутське, Бахмут, Іванград, Кліщіївка, Озарянівка, Майорськ, Кам’янка, Первомайське, Невельське, Мар’їнка, Новомихайлівка і Павлівка Донецької області.