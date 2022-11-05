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Окупанти обстріляли Донеччину з «Градів» та «Ураганів». Є загиблі (фото)

Альона Боженко
glavcom.ua
Окупанти обстріляли Донеччину з «Градів» та «Ураганів». Є загиблі (фото)
Є загиблі через обстріли Донецької області
фото: Нацполіція

Знищено та пошкоджено 24 цивільних об’єкти, зокрема, дев’ять житлових будинків, завод, ТЕС, адмінбудівлі, церква, магазин

За добу російські окупанти понад 20 разів обстріляли Донецьку область із «Градів», «шахедів», «Ураганів». Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.

«Поліцейські Донецької області зафіксували наслідки 24 російських обстрілів, – йдеться в повідомленні. - Російські війська обстріляли міста Бахмут, Авдіївка, Торецьк, Курахове, Мирноград, Покровськ, Дружківка, Лиман, смт Щербинівка, Велика Новосілка, Курахівка, села Георгіївка, Времівка, Карлівка, Дружба, Водяне», – йдеться у повідомленні.

Так, росіяни застосували ракети С-300, БПЛА Shahed-136, РЗСВ «Ураган», «Град», артилерію, танки, міномети. Знищено та пошкоджено 24 цивільних об’єкти, зокрема, дев’ять житлових будинків, завод, ТЕС, адмінбудівлі, церква, магазин.

«Упродовж минулої доби ворог тричі обстріляв Бахмут. Унаслідок влучання ворожих снарядів було пошкоджено об’єкт інфраструктури. Є вбиті та поранені», – додають в поліції.

Крім того, є травмовані від артилерійських обстрілів у Авдіївці, Мирнограді, Кураховому. Також у селі Дружба Торецької громади від ворожих ударів загинули й дістали травми цивільні мешканці.

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Нагадаємо, у ніч на 5 листопада російські окупанти накрили Нікопольський район Дніпропетровщини вогнем із «Градів» та важкої артилерії. Стріляли з тимчасово окупованого Енергодара по трьох громадах: Червоногригорівській, Марганецькій та Нікопольській. 

Теги: Авдіївка Бахмут ворог завод Лиман магазин окупанти росіяни танки Торецьк ураган церква

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