Окупанти ракетами обстріляли Запорізьку область. Є руйнування

Окупанти знову вдарили по Запорізькій області

Жертв і поранених внаслідок обстрілів немає

Вночі, 5 листопада, російські загарбники завдали ударів із комплексів С-300 по Запорізькій області. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Через атаку окупантів пошкоджено три підприємства та автомобілі.

«Противник продовжує здійснювати підступні нічні атаки по вільних землях нашої області. Сьогодні після опівночі ворог атакував ракетами С-300 Вільнянський район. Внаслідок ударів пошкоджено будинки трьох підприємств та автомобілі», – розповів Старух.

Жертв і поранених серед мирних жителів немає.

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Нагадаємо, у ніч на 5 листопада російські окупанти накрили Нікопольський район Дніпропетровщини вогнем із «Градів» та важкої артилерії. Стріляли з тимчасово окупованого Енергодара по трьох громадах: Червоногригорівській, Марганецькій та Нікопольській.

Додамо, триває 255-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка на Луганщині та Спірне, Бахмутське, Бахмут, Іванград, Кліщіївка, Озарянівка, Майорськ, Кам’янка, Первомайське, Невельське, Мар’їнка, Новомихайлівка і Павлівка Донецької області.