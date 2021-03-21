Другий за добу корабель США з ракетами «Томагавк» увійшов у Чорне море

Крейсер Monterey і есмінець Thomas Hudner належать до авіаносної ударної групи ВМС США

Американський есмінець Thomas Hudner, який здатний нести до 56 крилатих ракет Tomahawk з дальністю дії 1,6 тис. км, у суботу ввечері пройшов Босфор та увійшов в акваторію Чорного моря.

Про це свідчать дані міжнародної системи позиціонування суден AIS.

Есмінець USS Thomas Hudner (DDG-116) вирушив у води Чорного моря задля проведення операцій з безпеки на морі, повідомив 6-й оперативний флот ВМС США.

Це вже другий бойовий корабель ВМС США, який за останні 24 години заходить до акваторії Чорного моря.

У п'ятницю туди увійшов ракетний крейсер ВМС США Monterey, оснащений щонайменше 26 крилатими ракетами Tomahawk.

Крейсер Monterey і есмінець Thomas Hudner належать до авіаносної ударної групи ВМС США, очолюваної атомним авіаносцем Dwight Eisenhower. Зараз інші кораблі групи і сам авіаносець перебувають у Середземному морі поблизу берегів Туреччини.

Нагадаємо, учасники головної конференції з планування навчання Sea Breese-2021, що відбулась в Одесі, вирішили, що до цьогорічного міжнародного навчання буде залучено понад 30 кораблів, морську піхоту України та США, а також безпілотні авіаційні комплекси Bayraktar TB2.

Навчання серії Sea Breese – багатонаціональні військові навчання, що проводяться на території України починаючи з 1997 року відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння та співробітництво у галузі оборонних та військових відносин між Міноборони США та Міноборони України від 1993 року. Співорганізаторами навчань виступають Україна та США.

До слова, корабель Чорноморського флоту РФ «заблукав» поблизу місця проведення Sea Breeze.