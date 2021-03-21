Другий за добу корабель США з ракетами «Томагавк» увійшов у Чорне море
Американський есмінець Thomas Hudner здатний нести до 56 крилатих ракет Tomahawk з дальністю дії 1,6 тис. км
Крейсер Monterey і есмінець Thomas Hudner належать до авіаносної ударної групи ВМС США
Американський есмінець Thomas Hudner, який здатний нести до 56 крилатих ракет Tomahawk з дальністю дії 1,6 тис. км, у суботу ввечері пройшов Босфор та увійшов в акваторію Чорного моря.
Про це свідчать дані міжнародної системи позиціонування суден AIS.
Есмінець USS Thomas Hudner (DDG-116) вирушив у води Чорного моря задля проведення операцій з безпеки на морі, повідомив 6-й оперативний флот ВМС США.
Це вже другий бойовий корабель ВМС США, який за останні 24 години заходить до акваторії Чорного моря.
У п'ятницю туди увійшов ракетний крейсер ВМС США Monterey, оснащений щонайменше 26 крилатими ракетами Tomahawk.
Крейсер Monterey і есмінець Thomas Hudner належать до авіаносної ударної групи ВМС США, очолюваної атомним авіаносцем Dwight Eisenhower. Зараз інші кораблі групи і сам авіаносець перебувають у Середземному морі поблизу берегів Туреччини.
Нагадаємо, учасники головної конференції з планування навчання Sea Breese-2021, що відбулась в Одесі, вирішили, що до цьогорічного міжнародного навчання буде залучено понад 30 кораблів, морську піхоту України та США, а також безпілотні авіаційні комплекси Bayraktar TB2.
До слова, корабель Чорноморського флоту РФ «заблукав» поблизу місця проведення Sea Breeze.