Навчання Sea Breeze-2021 відбудуться у морі, на суші та в повітрі

Торік навчання обмежилися лише морською фазою із залученням авіації

Державна прикордонна служба України залучить до цьогорічних навчань Sea Breeze-2021 не лише морський, а й сухопутний та повітряні компоненти. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Так на суші разом з багатонаціональним батальйоном будуть задіяні підрозділи прикордонної комендатури швидкого реагування Південного Регіонального управління Держприкордонслужби та загону ДОЗОР.

Також відпрацьовуватимуть практичні дії у морі, на суші, у повітрі та під водою.

Нагадаємо, минулого року міжнародні навчання серії «Сі Бриз» обмежилися лише морською фазою із залученням авіації. Усі спільні заходи розгорталися в акваторії Чорного моря без контакту особового складу.

Основна мета навчань «Сі Бриз» – підвищення рівня взаємосумісності підрозділів під час виконання спільних завдань для підтримання морської регіональної безпеки та забезпечення стабільності в Чорноморському регіоні.

«Сі Бриз» – це багатонаціональні військові навчання, які проводяться на території України починаючи з 1997 року відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння і співробітництво в галузі оборонних та військових відносин між Міноборони США і Міноборони України від 1993 року. Співорганізаторами навчань виступають Україна та США.

Раніше стало відомо, що через пандемію коронавірусу ювілейні 20-ті українсько-американські навчання «Сі Бриз» обмежаться лише морською фазою із залученням авіації.

Також депутати Верховної ради схвалили допуск іноземних військових на навчання в Україну.

Крім того, корабель Чорноморського флоту РФ «заблукав» поблизу місця проведення Sea Breeze.