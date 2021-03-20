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    Навчання Sea Breeze-2021 відбудуться у морі, на суші та в повітрі

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    Торік навчанням&nbsp;Sea Breeze завадила пандемія коронавірусу - Навчання Sea Breeze-2021 відбудуться у морі, на суші та в повітрі
    Торік навчанням Sea Breeze завадила пандемія коронавірусу
    Фото: Державна прикордонна служба України

    Торік навчання обмежилися лише морською фазою із залученням авіації

    Державна прикордонна служба України залучить до цьогорічних навчань Sea Breeze-2021 не лише морський, а й сухопутний та повітряні компоненти. Про це повідомляє пресслужба відомства.

    Так на суші разом з багатонаціональним батальйоном будуть задіяні підрозділи прикордонної комендатури швидкого реагування Південного Регіонального управління Держприкордонслужби та загону ДОЗОР.

    Також відпрацьовуватимуть практичні дії у морі, на суші, у повітрі та під водою.

    Нагадаємо, минулого року міжнародні навчання серії «Сі Бриз» обмежилися лише морською фазою із залученням авіації. Усі спільні заходи розгорталися в акваторії Чорного моря без контакту особового складу.

    Основна мета навчань «Сі Бриз» – підвищення рівня взаємосумісності підрозділів під час виконання спільних завдань для підтримання морської регіональної безпеки та забезпечення стабільності в Чорноморському регіоні.

    «Сі Бриз» – це багатонаціональні військові навчання, які проводяться на території України починаючи з 1997 року відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння і співробітництво в галузі оборонних та військових відносин між Міноборони США і Міноборони України від 1993 року. Співорганізаторами навчань виступають Україна та США.

    Раніше стало відомо, що через пандемію коронавірусу ювілейні 20-ті українсько-американські навчання «Сі Бриз» обмежаться лише морською фазою із залученням авіації.

    Також депутати Верховної ради схвалили допуск іноземних військових на навчання в Україну.

    Крім того, корабель Чорноморського флоту РФ «заблукав» поблизу місця проведення Sea Breeze.

    Теги: США Міноборони військові навчання корабель Україна
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