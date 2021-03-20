До Чорного моря прямує американський ракетний есмінець Thomas Hudner
Thomas Hudner розпочав рух на північ до Чорного моря для проведення операцій з морської безпеки у регіоні
Американський ракетний есмінець USS Thomas Hudner (DDG-116) вирушив у води Чорного моря задля проведення операцій з безпеки на морі, повідомив 6-й оперативний флот ВМС США.
Про це повідомив керівник проєкту Інститут Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко і командування ВМС США у Європі.
«Вже 2-й корабель ВМС США -Thomas Hudner розпочав рух на північ до Чорного моря для проведення операцій з морської безпеки у регіоні. Кораблі та літаки ВМС США регулярно працюють у Чорному морі задля підтримки наших союзників та партнерів по НАТО», – йдеться у повідомленні командування ВМС США у Європі.
BREAKING: 2nd @usnavy ship - #USSThomasHudner - began its northbound transit into the #BlackSea to conduct #maritimesecurity operations in the region. #USNavy ships and aircraft routinely operate in the Black Sea in support of our @NATO Allies & partners! pic.twitter.com/CjMvgJTD6R— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) March 20, 2021
«Таким чином на сьогодні в Чорному морі знаходяться 4 потужних ракетних кораблі країн НАТО (крейсер, 2 фрегати та есмінець)» – написав Клименко.
Нагадаємо, учасники головної конференції з планування навчання Sea Breese-2021, що відбулась в Одесі, вирішили, що до цьогорічного міжнародного навчання буде залучено понад 30 кораблів, морську піхоту України та США, а також безпілотні авіаційні комплекси Bayraktar TB2.
До слова, корабель Чорноморського флоту РФ «заблукав» поблизу місця проведення Sea Breeze.