До Чорного моря прямує американський ракетний есмінець Thomas Hudner

Американський ракетний есмінець USS Thomas Hudner (DDG-116) вирушив у води Чорного моря задля проведення операцій з безпеки на морі, повідомив 6-й оперативний флот ВМС США.

Про це повідомив керівник проєкту Інститут Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко і командування ВМС США у Європі.

«Вже 2-й корабель ВМС США -Thomas Hudner розпочав рух на північ до Чорного моря для проведення операцій з морської безпеки у регіоні. Кораблі та літаки ВМС США регулярно працюють у Чорному морі задля підтримки наших союзників та партнерів по НАТО», – йдеться у повідомленні командування ВМС США у Європі.

