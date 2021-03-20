До Чорного моря прямує американський ракетний есмінець Thomas Hudner

Thomas Hudner розпочав рух на північ до Чорного моря для проведення операцій з морської безпеки у регіоні

Американський ракетний есмінець USS Thomas Hudner (DDG-116) вирушив у води Чорного моря задля проведення операцій з безпеки на морі, повідомив 6-й оперативний флот ВМС США.

Про це повідомив керівник проєкту Інститут Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко і командування ВМС США у Європі.

«Вже 2-й корабель ВМС США -Thomas Hudner розпочав рух на північ до Чорного моря для проведення операцій з морської безпеки у регіоні. Кораблі та літаки ВМС США регулярно працюють у Чорному морі задля підтримки наших союзників та партнерів по НАТО», – йдеться у повідомленні командування ВМС США у Європі.

BREAKING: 2nd @usnavy ship - #USSThomasHudner - began its northbound transit into the #BlackSea to conduct #maritimesecurity operations in the region. #USNavy ships and aircraft routinely operate in the Black Sea in support of our @NATO Allies & partners! pic.twitter.com/CjMvgJTD6R — U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) March 20, 2021

«Таким чином на сьогодні в Чорному морі знаходяться 4 потужних ракетних кораблі країн НАТО (крейсер, 2 фрегати та есмінець)» – написав Клименко.

Нагадаємо, учасники головної конференції з планування навчання Sea Breese-2021, що відбулась в Одесі, вирішили, що до цьогорічного міжнародного навчання буде залучено понад 30 кораблів, морську піхоту України та США, а також безпілотні авіаційні комплекси Bayraktar TB2.

Навчання серії Sea Breese – багатонаціональні військові навчання, що проводяться на території України починаючи з 1997 року відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння та співробітництво у галузі оборонних та військових відносин між Міноборони США та Міноборони України від 1993 року. Співорганізаторами навчань виступають Україна та США.

До слова, корабель Чорноморського флоту РФ «заблукав» поблизу місця проведення Sea Breeze.