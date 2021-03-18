Моряки, врятовані із затонулого судна в Румунії, повернулися в Україну

Українці пройшли лікування у Румунії і почуваються добре

Українські моряки, врятовані із затонулого судна Volgo Balt 179, повернулися до України. Про це повідомили в українському посольстві у Румунії. У дипвідомстві розповіли про стан здоров’я українців.

«Сьогодні, 18 березня 2021 р., українські моряки-члени екіпажу судна Volgo Balt 179 у супроводі співробітників Посольства України в Румунії прибули на пункт перетину кордону Рені (Україна). Після оформлення в’їзду на територію нашої держави, українські громадяни організовано слідуватимуть до міста Одеса, де їх зустрінуть представники компанії-оператора затонулого судна Volgo Balt 179», - йдеться у повідомленні.

Вказано, що стан здоров'я всіх 10 врятованих громадян задовільний. У Румунії їх забезпечили всім необхідним. Моряки також пройшли відповідні лікувально-профілактичні процедури для організації їх безпечного транспортування в Україну.

Нагадаємо, 11 березня поблизу узбережжя Румунії затонуло судно «Волго Балт 179». На борту було 13 українських моряків - двоє загинули. Одна людина зникла безвісти. Врятованих доставили до пасажирського причалу в порту Констанца після закінчення рятувальних робіт.

На затонулому судні були моряки з Херсона, Миколаєва, Одеси та Білгорода-Дністровського (Одеська область). Серед врятованих: Севера Юрій; Хлізнуца Ігор; Чернов Олександр; Гайдай Сергій; Морозов Денис; Соловйов Віталій; Ремішевський Микола; Дєментьєв Сергій; Ніколаєнко Дмитро; Соколова Ангеліна.

Також у МЗС повідомили, що врятованих моряків із суховантажу поселили у готелі, їхній стан задовільний. 15 березня українських моряків виписали з лікарні.