Дружина окупанта намагалась вчинити самогубством, аби чоловіка повернули з фронту (аудіо)

Рашист поскаржився, що його не «виведуть» з війни, оскільки керівництво «дурное»

Дружина російського загарбника намагалась покінчити життя самогубство, аби чоловіка повернули з фронту. Про це свідчать нові перехоплення розмови окупанта з родичами, яку оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони.

Рашист поскаржився, що його не «виведуть» з війни, оскільки керівництво «дурное». «Награвся я вже у війнушку. ... Не смій нічого з собою робити, будь ласка. Перезарядив автомат, чула, я також зроблю. Тут вже всі, іноді, доходять до відчаю такого, що підуть і скоро кинуть командиру полку нашого гранату в окоп. А він не поспішає виходити звідси, тому що знає, що йому в Калінінграді п#зда», – каже окупант дружині.

Раніше розвідка повідомила, що російські солдати намагаються втекти з поля бою, але за це їх розстрілюють свої військові.

До відома, протягом минулої доби Збройні сили України ліквідували ще 350 окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії склали 47100 військовослужбовців.

Нагадаємо, триває 187-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти здійснили кілька безуспішних наступів на Донеччині, на Півдні України основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ.