Розвідка назвала вирішальний період війни

Бойові дії взимку можуть бути не такі активні, як восени

Нинішня осінь буде вирішальним періодом у війні Росії проти України, а зимовий період буде складним. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в інтерв’ю РБК-Україна.

«Вирішальний період – це буде якраз осінь. Якщо говорити про природні та кліматичні умови – це вересень – жовтень. Далі піде непогода, листопад, зима, але бойові дії продовжаться», – сказав він

За словами Скібіцького, бойові дії взимку можуть бути не такі активні, як восени, однак «ми маємо досвід застосування збройних сил РФ проти нашої Сумської та Чернігівської областей минулої зими». «Незважаючи на те, що вони звідти втекли, біля наших кордонів на території Росії зберігається приблизно чотирьох батальйонних тактичних груп. Вони, по-перше, здійснюють обстріл нашої території. По-друге, тримають у напрузі і відволікають на себе сили та засоби. Тому за будь-якого розкладу зимовий період теж буде складний, бо будуть йти турбуючі бойові дії для того, щоб тримати в напрузі Збройні сили України. Друге – це фактор енергетичних ресурсів, який буде однозначно використовуватися Росією, щоб дестабілізувати нашу внутрішню ситуацію. А на цьому фоні вони будуть готуватися до весни, до відновлення потужних бойових дій», – додав він.

Водночас в ГУР зазначають, що заплановані Україною заходи будуть успішними і плани військ РФ вдасться зірвати. «Ми маємо надію на те, що ті заходи, які ми плануємо, будуть мати успіх. І ми зірвемо ті плани, які є в РФ і щодо подальшої окупації, і щодо Донецького регіону», – сказав він.

Раніше, розвідка пояснила, навіщо Путін збільшує армію. Також розвідка повідомила, що загрози нового наземного вторгнення в Україну з боку Білорусі наразі не спостерігається. Але територія цієї країни несе для Україну небезпеку через авіа- та ракетні удари.