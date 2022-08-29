Головна Країна Політика
search button user button menu button

Британська розвідка назвала причини відсторонення Шойгу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Британська розвідка назвала причини відсторонення Шойгу
фото з відкритих джерел

Російські офіцери і солдати, які мають безпосередній досвід війни, регулярно висміюють Шойгу

Міністерство оборони Великої Британії повідомляє, що у російській армії насміхаються над міністром оборони рашистів Сергієм Шойгу, який не має військової освіти і досвіду. За даними ЗМІ, він відсторонений від реального керівництва військами в Україні, повідомляє відомство з посиланням на дані розвідки.

Як наголошується в повідомленні, незалежні російські ЗМІ нещодавно повідомили, що через проблеми, з якими Росія стикається у війні проти України, міністр оборони Росії Сергій Шойгу в даний час відсторонений від російського керівництва, а оперативні командири безпосередньо інформують президента Путіна про хід війни.

За даними розвідки, російські офіцери і солдати, які мають безпосередній досвід війни регулярно висміюють Шойгу за його неефективне і відірване від реальності керівництво, оскільки прогрес Росії застопорився.

«Шойгу довгий час намагався позбутися своєї репутації людини, яка не має серйозного військового досвіду, оскільки більшу частину своєї кар'єри він провів у будівельному секторі і в Міністерстві з надзвичайних ситуацій», –йдеться у зведенні Міноборони Британії.

Раніше британська розвідка назвала причину активізації окупантів під Донецьком.

Читайте також:

Теги: розвідка війна Велика Британія Сергій Шойгу окупація

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Шойгу оголосив друзів Кремля, і цей список дуже лаконічний
Шойгу назвав «дружні держави» Росії (відео)
16 серпня, 13:21
Росія зазнає значних втрат у війні в Україні
Британська розвідка розповіла, чого досягла Росія за пів року війни
24 серпня, 09:32
На ЗАЕС можуть виникнути збої в роботі систем охолодження реакторів
Британська розвідка назвала головну загрозу дій рашистів на ЗАЕС
25 серпня, 10:31

Політика

Британська розвідка назвала причини відсторонення Шойгу
Британська розвідка назвала причини відсторонення Шойгу
Потрібно повернути Крим Україні. Що на це відповів Лавров  
Потрібно повернути Крим Україні. Що на це відповів Лавров  
Критик Путіна пояснив, що може врятувати Росію
Критик Путіна пояснив, що може врятувати Росію
Сьогодні – День пам'яті захисників України
Сьогодні – День пам'яті захисників України
Президент присвоїв почесні звання пʼяти бригадам і ракетному полку
Президент присвоїв почесні звання пʼяти бригадам і ракетному полку
Кошовий, Пікалов і Сердючка. Хто отримав ордени та медалі на День Незалежності (список)
Кошовий, Пікалов і Сердючка. Хто отримав ордени та медалі на День Незалежності (список)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
134K
На Волині та Рівненщині прогриміли вибухи (відео)
50K
В окупованому Криму знову пролунали вибухи (відео)
46K
Загроза аварії на ЗАЕС: які території може накрити радіаційна хмара
22K
Авіація знищила «Ураган» і «Панцир» окупантів
22K
Російське командування евакуюється на лівий берег Дніпра, – Вілкул
18K
Кадровий окупаційний десант. Кого Росія кидає керувати Україною

Новини

«Жодна жертва не стане марною». Зверненння Залужного на День пам'яті захисників України
Сьогодні, 08:12
Місія МАГАТЕ вже прямує в Україну
Сьогодні, 07:40
Розвідка боєм під Слов’янськом завершилась для окупантів поразкою
Сьогодні, 07:22
Росія випустила з Білорусі по Україні близько п’яти ракет
Сьогодні, 06:46
Українські воїни знищили розвідгрупу окупантів на Херсонщині
27 серпня, 07:16
Литва купить безпілотники-камікадзе для ЗСУ 
26 серпня, 20:59

Прес-релізи

На Київщини встановлено пам’ятні знаки про вклад енергетиків у післявоєнну відбудову України
На Київщини встановлено пам’ятні знаки про вклад енергетиків у післявоєнну відбудову України
25 серпня, 16:52
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту