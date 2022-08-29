Британська розвідка назвала причини відсторонення Шойгу

Російські офіцери і солдати, які мають безпосередній досвід війни, регулярно висміюють Шойгу

Міністерство оборони Великої Британії повідомляє, що у російській армії насміхаються над міністром оборони рашистів Сергієм Шойгу, який не має військової освіти і досвіду. За даними ЗМІ, він відсторонений від реального керівництва військами в Україні, повідомляє відомство з посиланням на дані розвідки.

Як наголошується в повідомленні, незалежні російські ЗМІ нещодавно повідомили, що через проблеми, з якими Росія стикається у війні проти України, міністр оборони Росії Сергій Шойгу в даний час відсторонений від російського керівництва, а оперативні командири безпосередньо інформують президента Путіна про хід війни.

За даними розвідки, російські офіцери і солдати, які мають безпосередній досвід війни регулярно висміюють Шойгу за його неефективне і відірване від реальності керівництво, оскільки прогрес Росії застопорився.

«Шойгу довгий час намагався позбутися своєї репутації людини, яка не має серйозного військового досвіду, оскільки більшу частину своєї кар'єри він провів у будівельному секторі і в Міністерстві з надзвичайних ситуацій», –йдеться у зведенні Міноборони Британії.

Раніше британська розвідка назвала причину активізації окупантів під Донецьком.