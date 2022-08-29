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Майже 2 тис. танків та 200 крилатих ракет. Генштаб назвав втрати ворога

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Майже 2 тис. танків та 200 крилатих ракет. Генштаб назвав втрати ворога
За добу захисники ліквідували 350 окупантів
фото: Генштаб

Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Донецькому напрямку

Протягом минулої доби Збройні сили України ліквідували ще 350 окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії склали 47100 військовослужбовців. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в Facebook.

Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Донецькому напрямку.

Загальні бойові втрати Росії на 29 серпня орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 47100 (+350) осіб ліквідовано;
  • танків – 1947 (+5);
  • бойових броньованих машин – 4269 (+12);
  • артилерійських систем – 1060 (+10);
  • РСЗВ – 279 (+5);
  • засоби ППО – 149 (+1);
  • літаків – 234 (+0);
  • гелікоптерів – 203 (+1);
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 844 (+6);
  • крилаті ракети – 196 (+0);
  • кораблі/катери – 15 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3188 (+17);
  • спеціальної техніки – 101 (+2).
Майже 2 тис. танків та 200 крилатих ракет. Генштаб назвав втрати ворога фото 1

Нагадаємо, триває 187-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти здійснили кілька безуспішних наступів на Донеччині, на Півдні України основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ. 

Читайте також: Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 29 серпня
Теги: окупанти ЗСУ війна втрати

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