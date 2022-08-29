Майже 2 тис. танків та 200 крилатих ракет. Генштаб назвав втрати ворога
Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Донецькому напрямку
Протягом минулої доби Збройні сили України ліквідували ще 350 окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії склали 47100 військовослужбовців. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в Facebook.
Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Донецькому напрямку.
Загальні бойові втрати Росії на 29 серпня орієнтовно склали:
- особового складу – близько 47100 (+350) осіб ліквідовано;
- танків – 1947 (+5);
- бойових броньованих машин – 4269 (+12);
- артилерійських систем – 1060 (+10);
- РСЗВ – 279 (+5);
- засоби ППО – 149 (+1);
- літаків – 234 (+0);
- гелікоптерів – 203 (+1);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 844 (+6);
- крилаті ракети – 196 (+0);
- кораблі/катери – 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3188 (+17);
- спеціальної техніки – 101 (+2).
Нагадаємо, триває 187-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти здійснили кілька безуспішних наступів на Донеччині, на Півдні України основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ.
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