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Окупанти вбивають своїх вояків, які тікають із поля бою: перехоплення розвідки 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Окупанти вбивають своїх вояків, які тікають із поля бою: перехоплення розвідки 
Дезертирів-невдах оформлюють безвісти зниклими 
Генштаб

«Расстреливают, а потом говорят, что пропал безвести» 

Російські солдати намагаються втекти з поля бою, але за це їх розстрілюють свої військові. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Українська розвідка змогла перехопити розмову російських військових та опублікувати її на своїй сторінці. У розмові один росіянин жаліється іншому на те, що власні солдати розстрілюють тих, хто тікає з фронту. Також відбуваються обстріли власних позицій з «Градів», оскільки коригувальники регулярно плутаються та надають невірну інформацію.

А ще рашист розповів, як вони штурмують одні й ті самі позиції, внаслідок чого окупанти зазнають великих втрат у живій силі. Поранені вимушені самостійно повзти до російських позицій, аби врятуватись.

Тих, хто тікає з позицій, розстрілюють та потім записують у безвісти зниклих. 

Крім того, стало відомо, що окупанти розказують рідним про страшні масштаби втрат в Україні (аудіо).

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Теги: окупанти

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