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    Новини

    У водоймі під Києвом водолази третій день шукають тіло чоловіка

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    Пошуки тіла чоловіка веде водолазна група - У водоймі під Києвом водолази третій день шукають тіло чоловіка
    Пошуки тіла чоловіка веде водолазна група
    Фото: ДСНС

    Чоловік похилого віку потонув 16 серпня

    У водоймі в с. Підгірці Обухівського району третій день тривають пошуки тіла чоловіка, що потонув 16 серпня.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Так, 16 серпня о 16:15 до оперативно-диспетчерської служби Обухівського району надійшло повідомлення про те, що у водоймі с. Підгірці, 24 км автодороги Київ Знам’янка, зник чоловік 1949 року народження. На пошуки одразу виїхав черговий караул 16-ї ДПРЧ м. Обухів. Але тіло чоловіка виявлено не було.

    17 серпня роботи провела ще одна водолазна група с. П’ятихатки. Приступили до роботи о 09:00, але до 16:15 тіло не виявили. 

    Сьогодні, 18 серпня, пошуки тіла тривають.

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    У водоймі під Києвом водолази третій день шукають тіло чоловіка
    У водоймі під Києвом водолази третій день шукають тіло чоловіка

    Нагадаємо, 12 серпня на озері Кирилівське зі сторони вулиці Богатирської в Оболонському районі столиці було виявлено тіло людини.

    8 серпня хлопець стрибнув із Північного мосту неподалік пляжу Чорторий і зник. На місце були викликані рятувальники й поліцейські. Водолази та правоохоронці провели пошуки у воді та на березі, але хлопця не знайшли. 13 серпня стало відомо, що хлопця знайшли мертвим. Подробиці невідомі.

    ДСНС Київщина водойма смерть на воді потонули рятувальники чоловік
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