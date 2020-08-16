  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У повенях в Бангладеш загинули 217 осіб

    • Розсилка
    Через природні катаклізми були змушені покинути свої будинки 850 тисяч осіб - У повенях в Бангладеш загинули 217 осіб
    Через природні катаклізми були змушені покинути свої будинки 850 тисяч осіб

    Мусонні дощі в цій країні тривають з 30 червня

    В Бангладеш загинуло 217 осіб через повені, викликані мусонними дощами, які йдуть в регіоні з 30 червня.

    Через природні катаклізми були змушені покинути свої будинки 850 тисяч осіб, повідомляє Анадолу.

    Більшість із загиблих потонули. Також люди померли від ударів блискавок і укусів змій.

    Як зазначає Міністерство охорони здоров’я країни, 47 тисяч місцевих жителів через забруднення води заразилися різними вірусами. Також близько двох мільйонів людей потребують гуманітарної допомоги.

    В Офісі ООН наголосили, що в рамках програми допомоги нужденним в Бангладеш планується виділити 40 мільйонів доларів.

    Через сильні дощі практично третина Бангладеш пішла під воду. Жителям країни загрожує продовольча катастрофа.

    Нагадаємо, каменепад в Австрії забрав життя трьох людей. Загалом постраждало вісім туристів. Серед постраждалих громадяни Австрії, один приїхав в країну з Угорщини.

    Як повідомлялося, 13 серпня, троє туристів з Іспанії загинули, один вважається зниклим після повені під час екстремального відпочинку – каньйонінгу – в швейцарських Альпах. Ще одного туриста розшукують рятувальники.

    Читайте також:
    У Бангладеш на річці зіткнулися два судна: понад 30 загиблих
    катастрофа потонули Бангладеш рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ