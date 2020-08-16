У повенях в Бангладеш загинули 217 осіб



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Через природні катаклізми були змушені покинути свої будинки 850 тисяч осіб

Мусонні дощі в цій країні тривають з 30 червня

В Бангладеш загинуло 217 осіб через повені, викликані мусонними дощами, які йдуть в регіоні з 30 червня.

Через природні катаклізми були змушені покинути свої будинки 850 тисяч осіб, повідомляє Анадолу.

Більшість із загиблих потонули. Також люди померли від ударів блискавок і укусів змій.

Як зазначає Міністерство охорони здоров’я країни, 47 тисяч місцевих жителів через забруднення води заразилися різними вірусами. Також близько двох мільйонів людей потребують гуманітарної допомоги.

В Офісі ООН наголосили, що в рамках програми допомоги нужденним в Бангладеш планується виділити 40 мільйонів доларів.

Через сильні дощі практично третина Бангладеш пішла під воду. Жителям країни загрожує продовольча катастрофа.

Нагадаємо, каменепад в Австрії забрав життя трьох людей. Загалом постраждало вісім туристів. Серед постраждалих громадяни Австрії, один приїхав в країну з Угорщини.

Як повідомлялося, 13 серпня, троє туристів з Іспанії загинули, один вважається зниклим після повені під час екстремального відпочинку – каньйонінгу – в швейцарських Альпах. Ще одного туриста розшукують рятувальники.

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