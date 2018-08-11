ДТП маршрутки під Запоріжжям: водій не мав необхідних дозволів



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Фото: 061.ua ДТП під Запоріжжям 10 серпня

Власники автотранспорту в гонитві за прибутками не зважають на відсутність у водіїв документів для переведення пасажирів

Водій мікроавтобуса, у який 10 серпня під Запоріжжям врізалася вантажівка, спричинивши сім смертей, не мав необхідних дозвольних документів. Про це заявив голова Національної поліції Сергій Князєв.

«Крім того, попередньо встановлено, що водій мікроавтобуса не мав жодних дозвільних документів на перевезення пасажирів та здійснення такого виду діяльності. Наразі курортний сезон, тому підвищений попит на перевізників. Саме цим і користуються деякі власники автотранспорту в гонитві за прибутками. Вони не зважають на відсутність дозвільних документів для переведення пасажирів, а нерідко їх не зупиняє навіть відсутність водійського досвіду», - сказав він.

Нагадаємо, у Запорізькій області 10 серпня близько 14:30 на автошляху Харків-Сімферополь біля села Каменське сталася масштабна ДТП з маршруткою. Повідомлялося про шість загиблих.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом ДТП у Запорізькій області. Водієві вантажного авто загрожує до 12 років ув'язнення.

11 серпня кількість жертв смертельної аварії на Запоріжжі зросла до семи.

Орджонікідзевський районний суд Запоріжжя постановив застосувати до водія вантажівки, підозрюваного у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель семи людей, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без визначення розміру застави.