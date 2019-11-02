Дубневич заявив про намір оскаржити запобіжний захід
Народний депутат Ярослав Дубневич
Суд обрав запобіжний захід народному депутату Ярославу Дубневичу
Народний депутат Ярослав Дубневич, якого підозрюють у заволодінні державними коштами на суму у понад 93 млн грн, заявив, що збирається подавати апеляційну скаргу на рішення суду, яким нардепу визначено заставу у 100 млн грн у якості запобіжного заходу.
Про це повідомляє УНН.
Так, відповідаючи на запитання журналістів, чи буде він подавати апеляцію на рішення суду, нардеп зазначив: «Так, будемо подавати».
ВАКС обрав запобіжний захід народному депутату Ярославу Дубневичу у вигляді застави у 100 млн грн.
Нагадаємо, взяти на поруки народного депутата Ярослава Дубневича, якого підозрюють у заволодінні понад 93 млн грн державних коштів, зголосилися одразу дев’ять нардепів.
Як повідомлялося, Верховна Рада вчора, 31 жовтня, зняла недоторканність із депутата Дубневича («За майбутнє») і дозволила притягнути його до кримінальної відповідальності. А вже сьогодні народний обранець, наче нічого й не було, прийшов на роботу у Раду.