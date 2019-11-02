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    Події в Україні

    Дубневич заявив про намір оскаржити запобіжний захід

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    <p>Народний депутат Ярослав Дубневич</p> - Дубневич заявив про намір оскаржити запобіжний захід

    Народний депутат Ярослав Дубневич

    Суд обрав запобіжний захід народному депутату Ярославу Дубневичу

    Народний депутат Ярослав Дубневич, якого підозрюють у заволодінні державними коштами на суму у понад 93 млн грн, заявив, що збирається подавати апеляційну скаргу на рішення суду, яким нардепу визначено заставу у 100 млн грн у якості запобіжного заходу.

    Про це повідомляє УНН.

    Так, відповідаючи на запитання журналістів, чи буде він подавати апеляцію на рішення суду, нардеп зазначив: «Так, будемо подавати».

    ВАКС обрав запобіжний захід народному депутату Ярославу Дубневичу у вигляді застави у 100 млн грн.

    Нагадаємо, взяти на поруки народного депутата Ярослава Дубневича, якого підозрюють у заволодінні понад 93 млн грн державних коштів, зголосилися одразу дев’ять нардепів.

    Як повідомлялося, Верховна Рада вчора, 31 жовтня, зняла недоторканність із депутата Дубневича («За майбутнє») і дозволила притягнути його до кримінальної відповідальності. А вже сьогодні народний обранець, наче нічого й не було, прийшов на роботу у Раду.

    суд депутат корупція Ярослав Дубневич
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