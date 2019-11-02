Дубневич заявив про намір оскаржити запобіжний захід



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Народний депутат Ярослав Дубневич

Суд обрав запобіжний захід народному депутату Ярославу Дубневичу

Народний депутат Ярослав Дубневич, якого підозрюють у заволодінні державними коштами на суму у понад 93 млн грн, заявив, що збирається подавати апеляційну скаргу на рішення суду, яким нардепу визначено заставу у 100 млн грн у якості запобіжного заходу.

Про це повідомляє УНН.

Так, відповідаючи на запитання журналістів, чи буде він подавати апеляцію на рішення суду, нардеп зазначив: «Так, будемо подавати».

ВАКС обрав запобіжний захід народному депутату Ярославу Дубневичу у вигляді застави у 100 млн грн.

Нагадаємо, взяти на поруки народного депутата Ярослава Дубневича, якого підозрюють у заволодінні понад 93 млн грн державних коштів, зголосилися одразу дев’ять нардепів.

Як повідомлялося, Верховна Рада вчора, 31 жовтня, зняла недоторканність із депутата Дубневича («За майбутнє») і дозволила притягнути його до кримінальної відповідальності. А вже сьогодні народний обранець, наче нічого й не було, прийшов на роботу у Раду.