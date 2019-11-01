Дубневича готові узяти на поруки одразу дев'ять нардепів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Наразі триває судовий процес у справі Ярослава Дубневича

Наразі у Вищому антикорупційному суді триває судове засідання щодо обрання запобіжного заходу Ярославу Дубневичу

Взяти на поруки народного депутата Ярослава Дубневича, якого підозрюють у заволодінні понад 93 млн грн державних коштів, зголосилися одразу дев’ять нардепів. Про це під час судового засідання з обрання запобіжного заходу Дубневичу заявив його адвокат.

Дубневича готові взяти на поруки нардепи Віктор Бондар, Ігор Палиця, Тарас Батенко, Анатолій Урбанський, Віктор Балога, Сергій Мінько, Антон Кіссе, Ігор Колихаєв, Петро Юрчишин.

Зазначимо, наразі у Вищому антикорупційному суді триває судове засідання щодо обрання запобіжного заходу Дубневичу.

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури наполягають на застосуванні щодо нардепа запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 93 млн грн застави.

Нардепу вручили підозру у справі про виведення з активів «Укрзалізниці» 93 млн грн. Ще колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян надавав Генеральній прокуратурі свідчення про вплив Дубневича на діяльність «Укрзалізниці».

Раніше повідомлялось, що ГПУ готувала народному депутатові Ярославу Дубневичу повідомлення про підозру в двох епізодах.

Як повыдомлялось, Верховна Рада вчора, 31 жовтня, зняла недоторканність із депутата Дубневича («За майбутнє») і дозволила притягнути його до кримінальної відповідальності. А вже сьогодні народний обранець, наче нічого й не було, прийшов на роботу у Раду.

Читайте також: