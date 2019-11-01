«Заарештований» Радою Дубневич сьогодні прийшов на роботу (фото)



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Ярослав Дубневич 1 жовтня прийшов на засідання Ради Фото: facebook.com/yan.dobronosov

Схоже, що Ярослав Дубневич перебуває в досить непоганому настрої

Верховна Рада вчора, 31 жовтня, зняла недоторканність із депутата Дубневича («За майбутнє») і дозволила притягнути його до кримінальної відповідальності. За версією слідства, дії депутата спричинили збитки держави в розмірі 93,277 млн грн.

А вже сьогодні народний обранець знов прийшов на роботу, про це свідчить фото, яке зробив 1 жовтня у сесійному залі Ради парламентський фотокореспондент Ян Доброносов і виклав його у Facebook.

Фото: facebook.com / Ян Доброносов

«Вчора голосували за арешт, а сьогодні Дубневич в залі», - підписав світлину фотограф.

Судячи з фото, Ярослав Дубневич перебуває в досить непоганому настрої. Хоча учора нардеп підтвердив, що йому вже вручили підозру і 1 жовтня буде призначений суд.

Він уточнив, що про підозру йому повідомили об 11:48 у приміщенні Верховної Ради. На уточнююче запитання, де саме відбулося повідомлення про підозру, Дубневич відповів: «Вручати підозру не можуть у залі. Вручили за залом засідань, не в туалеті».

Дубневич додав, що до арешту готовий і вже навіть зібрав найнеобхідніші речі, серед яких дві книги роман Василя Шкляра «Характерник» і книгу Люко Дашвара.

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура подали клопотання до суду про взяття депутата Верховної Ради Ярослава Дубневича під варту з альтернативою застави 93 млн грн.

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