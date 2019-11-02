Дубневичу обрали запобіжний захід, застава – 100 мільйонів



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Народний депутат Ярослав Дубневич

Верховна Рада підтримала подання Генпрокуратури щодо притягнення Дубневича до кримінальної відповідальності

ВАКС обрав запобіжний захід народному депутату Ярославу Дубневичу у вигляді застави у 100 млн грн.

Відповідне рішення оголосила слідча суддя Катерина Широка, повідомляє Укрінформ.

31 жовтня Верховна Рада підтримала подання Генеральної прокуратури щодо притягнення Ярослава Дубневича до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

За версією слідства, вказаний народний депутат лобіював виділення грошових коштів з бюджету АТ «Укрзалізниця» на закупівлю товарів у підконтрольних йому підприємств. Фінансові втрати від реалізації схеми проведення процедур відкритих торгів стрілочних переводів, запасних частин до них та комплектів роздільного скріплення становили, згідно з експертизою, понад 93 млн грн.

Дубневич підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Нагадаємо, взяти на поруки народного депутата Ярослава Дубневича, якого підозрюють у заволодінні понад 93 млн грн державних коштів, зголосилися одразу дев’ять нардепів.

Як повідомлялося, Верховна Рада вчора, 31 жовтня, зняла недоторканність із депутата Дубневича («За майбутнє») і дозволила притягнути його до кримінальної відповідальності. А вже сьогодні народний обранець, наче нічого й не було, прийшов на роботу у Раду.