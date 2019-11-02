Суд виправдав колишнього депутата-«регіонала», обвинуваченого у тероризмі та сприянні діяльності «ДНР»



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Колишній депутат Донецької обласної ради від Партії регіонів Сергій Білогородський

Оголошення про підозру ексдепутату Донецької облради Сергію Білогородському і здобуті докази суд визнав не допустимими

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області визнав невинуватим депутата Донецької обласної ради VI скликання від Партії регіонів Сергія Білогородського за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 1 ст. 258-3 («Створення терористичної організації»), ч. 1 ст. 263 КК України («Незаконне поводження зі зброєю») і виправдав через недоведеність злочинів.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок суду від 28 жовтня.

За версією правоохоронців, за час виконання депутатських обов`язків Білогородський, будучи активним прихильником проросійської політики та радикально налаштованим проти чинної влади, організував доставку людей на «антимайдан», підтримав вступ України до Митного Союзу, тимчасову окупацію Росією частини території України - Автономної Республіки Крим, відкрито виступав за федералізацію та сприяв окупації Донецької області незаконними збройними формуваннями.

Зокрема, слідство вважало, що обвинувачений за домовленістю з нардепом VII скликання від Партії регіонів Олександром Бобковим, сприяв діяльності терористичної організації «ДНР», надавши свій офіс підрозділу «ДНР» «Оплот Донбасу» під керівництвом нині ліквідованого ватажка бойовиків Олександра Захарченка на проспекті Ілліча, 3 у Донецьку.

Крім цього, протягом квітня 2014 року Білогородський надав матеріальну та технічну допомогу членам терористичної організації «ДНР» у спорудженні укріплених фортифікаційних споруд і блокпостів у районі села Стародубівки та селища Семенівки Слов`янського району Донецької області для незаконних збройних формувань. Також обвинуваченому закидали реєстрацію ТОВ «Завод коксохімобладнання» на тимчасово окупованій терористами території.

У суді Сергій Білогородський не визнав вини, пояснив, що, коли почалися військові дії, вивіз сім`ю з Донецька. З нардепом Бобковим спілкувався протягом червня-липня 2014 року. Наголосив, що не має жодного стосунку до організації «Оплот Донбас» і до будівлі на вул. Ілліча.

Що стосується «Коксохімобладнання», то у 2012 році обвинувачений продав це підприємство.

Білогородський додав, що ніколи не допомагав представникам «ДНР» та «ЛНР» матеріально або продуктами харчування.

Суд на основі дослідження речових доказів, документів, висновків експертів та свідчень осіб дійшов висновків невинуватості ексдепутата- «регіонала». Так, Управління СБУ в Донецькій області повідомило про відсутність інформації щодо участі Сергія Білогородського у масових заворушеннях, мітингах в період окупації Слов`янська, а також інших міст Донеччини. Ці твердження узгоджуються з матеріалами негласних слідчих розшукових дій.

Окремо суд поставився критично до свідчень заявника у цій справі Владислава Дрегера, колишнього бізнес-партнера обвинуваченого. Зокрема, він у своїх свідченнях посилався на слова рідних та знайомих, публікації у ЗМІ та Інтернет- видання з приводу протиправної діяльності Білогородського. При цьому не вказав джерел.

Також суд вважає, що прокурори, які погоджували підозру Білогородському, не входили до групи прокурорів, а відтак, повідомлення про підозру жодного разу не оголошувалося.

«Саме по собі вручення обвинувального акту без належного повідомлення про підозру не дає можливості вважати особу обвинуваченим у кримінальному провадженні… Усі процесуальні дії, в тому числі і оголошення про підозру, та здобуті, в цей період, докази є не допустимими», - сказано у вироку суду.

Крім цього, суд наголосив, що обвинувачення у цій справі не надало жодного доказу на спростування того пояснення обставин, що мали важливе значення для вирішення справи, яке надала сторона захисту. Більше того сторона обвинувачення не заявляла клопотань про визнання доказів сторони захисту неналежними та не допустимими.

Як відомо, справа Білогородського тягнеться з 2016 року. У 2017 році ексдепутат назвав ЗМІ куратором свого арешту тодішнього нардепа Сергія Пашинського, який нині перебуває під вартою без права внесення застави за підозрою у заподіянні громадянину тяжкого тілесного ушкодження.