Дві автівки пропагандиста Кисельова згоріли вщент: з'явилися фото

Згоріли «Ленд Ровер Фрілендер» та гольф-кар путінського пропагандиста

Сьогодні близько 2 години ночі на вулиці Айвазовського в Коктебелі (міський округ Феодосії в окупованому Криму) згоріли два легкові автомобілі. Фотографії згорілих автівок опублікувано в Telegram-каналі «Новини Криму».

Раніше Главком повідомляв, що в окупованому Криму невідомий підпалив автівки пропагандиста Кисельова.

ЗМІ пишуть, що від вогню постраждали «Ленд Ровер Фрілендер» та гольф-кар.

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Нагадаємо, російського пропагандиста, генерального директора російського державного інформагентства «Росія сьогодні» Дмитра Кисельова з 17 лютого включено до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці.

До слова, у Мелітополі партизани підірвали штаб «Єдиної Росії». Також у тимчасово окупованому Мелітополі колаборанти вирізають дерева і кущі біля своїх будинків через страх перед партизанами.