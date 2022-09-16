Переворот на кремлівському ТБ: пропагандист визнав талант Залужного

У ефірі російського пропагандистського телеканалу похвалили талант Валерія Залужного

Після нищівної поразки російських окупантів на Харківщині путінські пропагандисти визнали, що Україна сильний противник. Зокрема, пропагандисти почали хвалити головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Про це йшлося в ефірі програми на телеканалі «Росія 1».

Один із пропагандистів вказав на помилку російського військового командування. Він зазначив, що росіяни постійно недооцінюють противника, і вона відбувається і зараз.

«Недооцінка противника – вона постійна. Вона і зараз відбувається. Треба визнати, що Залужний – талановитий воєначальник. Це треба визнати! Не обов’язково стратегом бути, щоб бачити, що він талановитий мужик у плані військової справи. Він цікаві комбінації придумує», – сказав гість студії.

Додамо, що сьогодні після поразок російської армії в Україні Путін заявив, що хоче «якнайшвидше» закінчити війну. Під час зустрічі з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито він робить усе для того, щоб війна в Україні припинилася.

Нагадаємо, раніше Міноборони оприлюднило дані про звільнені від російських загарбників території Харківщини. Станом на 14 вересня звільнено близько 8500 кв. км.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович під час ефіру з юристом і правозахисником Марком Фейгіним розповів, чому президент РФ Володимир Путін зник із порядку денного у РФ. За його словами, армія країни-терористки зазнала оперативної поразки, солдати Росії впали духом, а той, хто надіслав на вірну смерть десятки тисяч військових – мовчить. Кремлівський диктатор не має чого сказати своїм прихильникам, адже його поразка на Харківщині стала очевидною навіть всередині РФ.

Аналітики західних медіа, моделюючи подальший перебіг військової кампанії, сходяться в одному: переламати хід війни Кремлю не під силу.