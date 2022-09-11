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Бояться партизанів: у Мелітополі колаборанти вирізають дерева та кущі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Бояться партизанів: у Мелітополі колаборанти вирізають дерева та кущі
Після вдалих дій партизан та ЗСУ колаборанти масово виходять на зв’язок з СБУ
фото ілюстративне

Рашисти перестали випускати колаборантів в Крим за фейковими паспортами

У тимчасово окупованому Мелітополі колаборанти вирізають дерева і кущі біля своїх будинків через страх перед партизанами. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону.

«Інший факт – після вдалих дій наших партизан та ЗСУ колаборанти масово виходять на зв’язок з СБУ та владою. Вони не хочуть співпрацювати з окупантами, вони це зрозуміли, коли їх перестали випускати в Крим за фейковими паспортами», – зазначив Федоров.

Крім цього, мер зазначив, що сьогодні, 11 вересня, на тимчасово окупованих територіях Запоріжжя мав відбутися псевдореферендум, проте після серії вибухів у розташованих в регіоні штабах «Єдиної Росії» його скасували.

Раніше партизани тимчасово окупованого Мелітополя звернулися до колаборантів із закликом здаватися.

Нагадаємо, триває 200-та доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених територій та зриві наступу наших військ на окремих напрямках. Ворог веде повітряну розвідку, продовжує вогневе ураження позицій наших підрозділів, намагається вживати заходів щодо відновлення втраченого положення, переміщуючи свої війська.

Теги: Запоріжжя ЗСУ колабораціонізм Мелітополь

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