Україна після восьми років війни включила до списку «небезпечних» кремлівського пропагандиста Кісельова

З 2000 по 2003 рік пропагандист російської агресії Дмитро Кисельов працював ведучим актуального інтерв'ю на телекомпанії ICTV «Детально з Дмитром Кисельовим»

Відповідний наказ з’явився 7 лютого

Російського пропагандиста, генерального директора російського державного інформагентства «Росія сьогодні» Дмитра Кисельова з 17 лютого включено до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці. Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

Наказ від 17 лютого 2022 року про включення Кісельова до відповідного переліку підготували на підставі рішення Нацради з питань телебачення і радіомовлення.

«Міністерство культури та інформаційної політики включило російського пропагандиста та журналіста Дмитра Кісельова до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України. Такий наказ МКІП від 17.02.2022 року № 88 підготовлений на підставі рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 10.02.2022 № 117», – йдеться у повідомленні.

У міністерстві нагадали, що відповідно до статті 15 Закону України «Про кінематографію», МКІП здійснює дії щодо внесення змін до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, на підставі звернень Ради національної безпеки і оборони України, Служби безпеки України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

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