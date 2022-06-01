Двоє українців воювали проти ЗСУ: справу передали до суду

Прокуратура затримала двох українців, які воювали проти Збройних сил України. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

«Офісом Генерального прокурора до суду скеровано два обвинувальних акти стосовно двох громадян України за вчинення державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України)», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що двоє мешканців АР Крим у 2014 та 2020 роках уклали контракти на проходження військової служби у військовій частині №12676 збройних сил Російської Федерації. У подальшому вони брали участь у бойових діях на території Херсонської та Миколаївської областей, з 25 по 28 лютого 2022 року виконуючи накази із забезпечення протиповітряної оборони військ РФ в районі дамби Каховської гідроелектростанції імені П.С. Непорожнього поблизу м. Нова Каховка Херсонської області.

Окрім того, 1 березня 2022 року обвинувачені вступали в бій з підрозділами Збройних Сил України в районі м. Баштанка Миколаївської області.

«Їх було викрито 2 березня 2022 року на території Миколаївської області. Досудове розслідування здійснювалося слідчими Головного слідчого управління СБУ за оперативного супроводу Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ», – додали в Офісі генпрокурора.

Раніше повідомлялося, що ДБР оголосило підозру двом зрадникам, зокрема командиру корабля «Новочеркаськ». Полковник, вислуговуючись перед окупантами, передавав майно військової частини ЗСУ підрозділам артилерії та чорноморського флоту російської армії.