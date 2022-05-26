Прокуратура оголосила підозру у колабораціонізмі ще одному депутату-зраднику

Імовірно йдеться про Віталія Булюка

Депутата Херсонської обласної ради підозрюють у колабораційній діяльності. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

«Керівником Київської міської прокуратури заочно повідомлено про підозру у колабораційній діяльності депутату Херсонської обласної ради (ч. 7 ст. 111-1 КК України)», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що підозрюваний після вторгнення збройних сил РФ на територію України погодився на співпрацю з представниками держави-агресора. Депутат виступив з ініціативою початку митного оформлення товарів на Херсонській митниці, а також надав згоду на зайняття посади голови так званої «Херсонської митниці» при окупаційній владі РФ.

Він звернувся до працівників Херсонської митниці Держмитслужби України, які перебували на території м. Херсон та Херсонської області, з пропозицією продовжити роботу під його керівництвом.

«Досудове розслідування здійснюється слідчими територіального управління ДБР, розташованого у м. Києві, за матеріалами Головного управління протидії системним загрозам управлінню державою ДЗНД СБУ», – зазначили у відомстві.

Імовірно йдеться про Віталія Булюка, адже раніше повідомлялося, що він перейшов на бік окупантів і був «призначений» заступником голови так званої «військово-цивільної адміністрації Херсонської області».

Нагадаємо, 25 квітня у Херсоні російські військові захопили будівлю міської ради. Голова ОВА Геннадій Лагута повідомив, що у Херсоні окупанти під час наради представили свою владу. «Головою обласної адміністрації» призначили Володимира Сальдо, «очільником міської адміністрації» – Олександра Кобця.

Додамо, що підозру за співпрацю із російськими окупантами отримав також колишній депутат Верховної Ради, проросійський політик Євген Балицький. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.