ДБР оголосило підозру двом зрадникам, зокрема командиру корабля «Новочеркаськ»

Начальник артилерії військової частини зрадив державу та почав співпрацювати з агресором

Начальник артилерії військової частини зрадив державу та почав співпрацювати з агресором

Державне бюро розслідувань продовжує здійснювати системну роботу з документування дій військових зрадників. Деякі з тих, хто перейшов на бік ворога у 2014 році, наразі беруть активну участь в агресії проти України. Всі дії зрадників Бюро документує, покарання буде невідворотним та суворим.

Коли у 2014 році окупанти з РФ захопили одну із військових частин Збройних сил України в АР Крим, особовий склад мав передислокуватись у Миколаївську область.

Втім, начальник артилерії військової частини зрадив державу та почав співпрацювати з агресором.

Працівники ДБР встановили, що полковник, вислуговуючись перед окупантами, передавав майно військової частини ЗСУ підрозділам артилерії та чорноморського флоту російської армії.

Наразі він проходить службу в російській армії та воює проти України.

Інший зрадник − морський офіцер, який за зраду був «нагороджений» посадою командира великого десантного корабля «Новочеркаськ» чорноморського флоту РФ.

Морський офіцер, який зрадив Україну

У березні 2022 року його корабель був підбитий захисниками України і екіпажу довелось втікати до тимчасово окупованого Бердянська.

Слідчі ДБР повідомили командиру корабля держави-агресора та начальнику артилерії про підозри у державній зраді (ст. 111 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.

Процесуальне керівництво здійснює Миколаївська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону.

Тим часом Соснівський районний суд Черкас відправив під домашній арешт чоловіка який вихваляв російських окупантів.

Також СБУ затримала зрадника, який «здав» ворогу під обстріл Луцький військовий аеродром.