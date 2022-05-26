Обстріл Запорізької області: російський генерал отримав підозру

Генералу РФ, який причетний до обстрілів будинки, об’єктів цивільної та критичної інфраструктури, оголошено підозру

Внаслідок ворожих дій загинули та були пораненні мирні мешканці

Російському генералу, який давав наказ обстрілювати населені пункти Запорізької області заочно оголошено підозру. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

«За процесуального керівництва прокурорів Запорізької обласної прокуратури одному з генералів вищого командного складу збройних сил РФ заочно повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 438 КК України)», – йдеться в повідмоленні.

Як повідомляється, у березні 2022 року генерал-лейтенант командувач 58-ї армії південного військового округу збройних сил РФ, якою здійснювалося вторгнення на Україну з півдня, віддав наказ обстрілювати населені пункти Запорізького регіону.

Внаслідок ворожих дій загинули та були пораненні мирні мешканці. Зруйновано будинки, об’єкти цивільної та критичної інфраструктури.

«Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області за оперативного супроводу відділу контррозвідувальної роботи УСБУ в Запорізькій області», – зазначили у відомстві.

Раніше повідомлялося, що Офіс Генерального прокурора заочно повідомив про підозру чотирьом керівникам підрозділів окупаційних військ, які видавали наказ підлеглим військовим відкрити вогонь по Енергодару та розташованій на його території Запорізькій АЕС.

А на початку травня було оголошено підозру російському генералу, що керував захопленням Запорізької АЕС.



