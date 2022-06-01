У Крим ідуть колони російських вантажівок з українським зерном (фото)

Зерновози рухаються до портів окупованого Криму

Із тимчасово захоплених Росією територій України колони вантажівок везуть в окупований Крим викрадене зерно. Про це повідомляє «Крим.Реалії».

Кузови вантажних автомобілів закриті тентами, серед номерних знаків переважають номери кримського регіону, а також Краснодарського краю, приблизно 15% - місто Санкт-Петербург і Ленінградська область.

Каравани зерновозів роблять зупинки біля придорожніх кафе. Один із водіїв, з яким вдалося поговорити, сказав, що це зерно українське та везуть його до Севастополя, але відмовився повідомити, з якої саме окупованої області півдня України зерно взяли.

Протягом кількох годин було зафіксовано близько 30 вантажівок із зерном, що рухаються від Джанкоя у напрямку Сімферополя, та понад десять – у напрямку від Сімферополя до Севастополя. Частина зерновозів перед Сімферополем повернула на трасу «Таврида» у бік Керчі.

Як повідомлялося, за підрахунками української влади, росіяни можуть вкрасти 3 млн тонн пшениці, яка залишилася на окупованих територіях.

Супутники зафіксували, куди Росія вивозить викрадене українське зерно.

Крім того, Росія заблокувала в українських портах експорт близько 20 млн тонн зерна. У зв'язку з цим у світі може виникнути продовольча криза.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та президент Туреччини Тайіп Ердоган домовилися спільно працювати над розблокуванням каналів постачання зерна з України.

Як повідомлялося, Росія готова створити прохід для експорту українського зерна, але виставила умови.

Відомо, що Хорватія пропонує Україні свої порти для транспортування зерна.

Раніше стало відомо, що українське зерно можуть супроводжувати військові кораблі союзників.

До слова, Китай готовий сприяти створенню «зеленого каналу» для експорту з України.



