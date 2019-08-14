На Закарпатті СБУ припинила контрабанду лісу за кордон



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Вартість виявленого товару становить майже 138 тисяч гривень Фото: СБУ

Правоохоронці затримали вантажівку з партією контрабандної сировини під час спроби перетнути митний кордон за фіктивними документами

Співробітники Служби безпеки України викрили у Закарпатській області схему незаконного переправлення лісоматеріалів за кордон.

Про це 14 серпня повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники встановили, що представники комерційної структури налагодили протиправний механізм вивезення деревини з території України. Для митного оформлення продукції ділки надавали сертифікати про походження деревини з неправдивою інформацією про її кількість та якість.

«У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 201-1 та ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України, правоохоронці затримали вантажівку з партією контрабандної сировини під час спроби перетнути митний кордон за фіктивними документами. Вартість виявленого товару становить майже 138 тисяч гривень», - заявили в СБУ.

Тривають слідчі дії.

Раніше повідомлялося, що СБУ викрила у Закарпатській області факти масштабної незаконної вирубки дерев у Карпатському біосферному заповіднику.