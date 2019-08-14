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    На Закарпатті СБУ припинила контрабанду лісу за кордон

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    <p>Вартість виявленого товару становить майже 138 тисяч гривень</p> - На Закарпатті СБУ припинила контрабанду лісу за кордон

    Вартість виявленого товару становить майже 138 тисяч гривень

    Фото: СБУ

    Правоохоронці затримали вантажівку з партією контрабандної сировини під час спроби перетнути митний кордон за фіктивними документами

    Співробітники Служби безпеки України викрили у Закарпатській області схему незаконного переправлення лісоматеріалів за кордон.

    Про це 14 серпня повідомляє пресцентр СБУ.

    Оперативники встановили, що представники комерційної структури налагодили протиправний механізм вивезення деревини з території України. Для митного оформлення продукції ділки надавали сертифікати про походження деревини з неправдивою інформацією про її кількість та якість.

    «У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 201-1 та ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України, правоохоронці затримали вантажівку з партією контрабандної сировини під час спроби перетнути митний кордон за фіктивними документами. Вартість виявленого товару становить майже 138 тисяч гривень», - заявили в СБУ.

    Тривають слідчі дії.

    Раніше повідомлялося, що СБУ викрила у Закарпатській області факти масштабної незаконної вирубки дерев у Карпатському біосферному заповіднику.

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