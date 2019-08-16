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    На Одещині затримали прикордонника за торгівлю наркотиками

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    На Одещині затримали прикордонника за торгівлю наркотиками

    Прикордонник поширював наркотичні речовини серед персоналу Ізмаїльського прикордонного загону та Навчального центру морської охорони

    В Ізмаїлі Одеської області правоохоронці затримали молодшого інспектора відділу прикордонної служби «Ізмаїл» за поширення наркотиків. Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби.

    Співробітника ДПСУ затримали в рамках кримінального провадження за ч.1 ст.307 КК України.

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    «Правопорушника із залученням спецпідрозділу «Дозор» затримали на місці злочину - під час збуту ним амфетаміну», - сказано в повідомленні.

    За даними правоохоронців, прикордонник поширював наркотичні речовини серед персоналу Ізмаїльського прикордонного загону та Навчального центру морської охорони.

    Зараз тривають слідчі дії.

     

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