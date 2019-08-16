На Одещині затримали прикордонника за торгівлю наркотиками
Прикордонник поширював наркотичні речовини серед персоналу Ізмаїльського прикордонного загону та Навчального центру морської охорони
В Ізмаїлі Одеської області правоохоронці затримали молодшого інспектора відділу прикордонної служби «Ізмаїл» за поширення наркотиків. Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби.
Співробітника ДПСУ затримали в рамках кримінального провадження за ч.1 ст.307 КК України.
«Правопорушника із залученням спецпідрозділу «Дозор» затримали на місці злочину - під час збуту ним амфетаміну», - сказано в повідомленні.
За даними правоохоронців, прикордонник поширював наркотичні речовини серед персоналу Ізмаїльського прикордонного загону та Навчального центру морської охорони.
Зараз тривають слідчі дії.