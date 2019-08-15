На Волині прикордонник брав хабарі за контрабанду сигарет до ЄС



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СБУ на Волині викрила на хабарі прикордонника Фото: СБУ

Правоохоронці затримали прикордонника поблизу державного кордону після отримання другої частини хабара

Співробітники Служби безпеки України у межах протидії системній корупції викрили на хабарах інспектора відділу прикордонної служби «Висоцьк» Луцького прикордонного загону.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що інспектор прикордонної служби третьої категорії налагодив механізм отримання грошей від громадян за сприяння у незаконному переміщенні через державний кордон з України до країн Євросоюзу тютюнових виробів.

Співробітники СБУ задокументували факт вимагання сержантом від місцевого жителя неправомірної вигоди у сумі 15 тисяч гривень за сприяння у переправленні через державний кордон двадцяти п’яти ящиків цигарок.

Правоохоронці затримали прикордонника поблизу державного кордону після отримання другої частини хабара у розмірі десять тисяч гривень. Раніше було задокументовано одержання зловмисником першої частини неправомірної вигоди.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії для встановлення інших ймовірних фактів протиправної діяльності інспектора.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

Заходи з викриття прикордонника проводились спільно з Територіальним управлінням ДБР у м. Львові, за процесуальним керівництвом військової прокуратури.

Раніше повідомлялося, що у Волинській області співробітники оперативного підрозділу Північного регіонального управління Держприкордонслужби неподалік села Висоцьк завадили переміщенню через кордон контрабанди.