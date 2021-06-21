Білоруське МВС хоче включити біло-червоний прапор до переліку нацистської символіки

Після референдуму в 1995 році, незаконно проведеного Лукашенком, використання цього прапора в країні фактично заборонили

У КДБ Білорусі надійшов на погодження проєкт акту МВС «Про встановлення переліків організацій та інших структур, нацистської символіки і атрибутики», в якому пропонується включити в цей список в тому числі біло-червоно-білий прапор і гасло «Живе Білорусь». Про це повідомляє телеграм-канал державного Білоруського союзу журналістів (БСЖ).

Як пише БСЖ, в документі ідеться, що подібний символ «використовувався карателями і поліцаями», а гасло називають «колабораціоністським привітанням і бойовим кличем» і ставлять в один ряд із «нацистським партійним привітанням «Хайль Гітлер».

Раніше в травні заступник начальника Головного управління боротьби з організованою злочинністю і корупцією МВС (ГУБОПіК) Михайло Бедункевіч говорив, що біло-червоно-білий прапор включать у список забороненої символіки. Він зазначав, що «символіка, яка використовувалася колаборантами, не може бути дозволена» і «ходити під цими прапорами на вулицях ніхто не дасть». Він додав, що в новому законі є варіанти використання в інших цілях – це театральна діяльність, кіно як факт історії.

Директор Інституту історії НАН Білорусі Вадим Лакіза говорив в інтерв'ю виданню «Наша нива», що в роки війни «мало місце використання біло-червоно-білих прапорів на публічних заходах з пропагандистськими цілями». Однак він додає, що документів про офіційний дозвіл німецькою окупаційною владою використання біло-червоно-білих прапорів колабораційними організаціями «виявлено не було».

Біло-червоно-білий прапор – історичний національний символ Білорусі, офіційний прапор Білоруської Народної Республіки (1918-1919) і державний прапор Республіки Білорусь у першу п'ятирічку її незалежності. Після референдуму в 1995 році, ініційованого та незаконно проведеного Олександром Лукашенком, використання цього прапора в країні фактично заборонили. Офіційним став прапор, аналогічний прапору Білоруської РСР, тільки без серпа і молота, а біло-червоно-білий перетворився в символ протесту. Влада довгий час вкрай негативно ставилися до біло-червоно-біліої гами: за символіку в таких кольорах могли затримати, оштрафувати, заарештувати «на добу».

Нагадаємо, Білорусь не буде приймати пасажирські літаки, що прямують з України. Про це заявив президент республіки Олександр Лукашенко.

Як відомо, влада України закрила повітряний простір для білоруських авіакомпаній наприкінці травня слідом за європейськими країнами після того, як 23 травня білоруська влада вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюсу під приводом можливого теракту на борту. Після посадки був заарештований активіст та опозиційний журналіст Роман Протасевич та його супутниця Софія Сапега, що знаходилися на борту.

На тлі інциденту польоти над Білоруссю призупинив ряд авіакомпаній, деякі держави перестали виконувати польоти в саму країну. 4 червня Рада ЄС затвердила рішення заборонити білоруським авіаперевізникам польоти у повітряному просторі ЄС та використовувати аеропорти країн Євросоюзу, при цьому заборона не стосується гуманітарних рейсів, а також аварійних посадок і екстрених прольотів. В свою чергу Київ висловив готовність надати свій повітряний простір для рейсів іноземних авіакомпаній в обхід Білорусі.

Згодом Білорусь заявила, що міжнародним рейсам «небезпечно» літати над Україною. Уряд країни також планує звернутися до Ради Міжнародної організації цивільної авіації ICAO для «оцінки правомірності рішення» країн, які заборонили білоруським літакам використовувати свій повітряний простір.