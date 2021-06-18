  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Загибель жінки під колесами авто. Поліція відкрила провадження

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Жінка намагалась перебігти вісім смуг руху - Загибель жінки під колесами авто. Поліція відкрила провадження
    Жінка намагалась перебігти вісім смуг руху
    Фото: Нацполіція

    Водій автомобіля здійснив наїзд на жінку, яка переходила дорогу у невстановленому місці

    Столичні правоохоронці встановлюють обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди, що сталася на бульварі Дружби народів. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    На місці аварії працювали патрульні поліцейські, медики та слідчо-оперативна група із розслідувань ДПТ поліції Києва.

    Попередньо встановлено, що місцева мешканка, 1956 року народження, переходила проїжджу частину у невстановленому місці, внаслідок чого водій автомобіля Mitsubishi не встиг загальмувати та здійснив наїзд на пішохода. Від отриманих травм жінка померла на місці автопригоди.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Загибель жінки під колесами авто. Поліція відкрила провадження
    Загибель жінки під колесами авто. Поліція відкрила провадження

    За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

    Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

    У рамках досудового розслідування призначено ряд відповідних експертиз для встановлення усіх обставин цієї автопригоди.

    Як повідомлялося, поблизу станції метро «Дружби народів» жінка літнього віку намагалася перебігти 8 смуг руху і потрапила під автомобіль Mitsubishi. Зовсім поряд із місцем ДТП знаходиться підземний перехід.

    Теги: Національна поліція України ДТП Київ смерть водій автомобіль розслідування жінка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Загибель жінки під колесами авто. Поліція відкрила провадження