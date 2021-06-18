Загибель жінки під колесами авто. Поліція відкрила провадження

Водій автомобіля здійснив наїзд на жінку, яка переходила дорогу у невстановленому місці

Столичні правоохоронці встановлюють обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди, що сталася на бульварі Дружби народів. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

На місці аварії працювали патрульні поліцейські, медики та слідчо-оперативна група із розслідувань ДПТ поліції Києва.

Попередньо встановлено, що місцева мешканка, 1956 року народження, переходила проїжджу частину у невстановленому місці, внаслідок чого водій автомобіля Mitsubishi не встиг загальмувати та здійснив наїзд на пішохода. Від отриманих травм жінка померла на місці автопригоди.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

У рамках досудового розслідування призначено ряд відповідних експертиз для встановлення усіх обставин цієї автопригоди.

Як повідомлялося, поблизу станції метро «Дружби народів» жінка літнього віку намагалася перебігти 8 смуг руху і потрапила під автомобіль Mitsubishi. Зовсім поряд із місцем ДТП знаходиться підземний перехід.