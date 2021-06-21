У Львові позашляховик протаранив автомобіль поліції, який вилетів на пішоходів

ДТП сталася 20 червня пізно ввечері біля оперного театру

У центрі Львова позашляховик протаранив автомобіль поліції, який вилетів на пішоходів. Про це повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.

За його даними поліція була на проблискових маячках і її позашляховик не пропустив.

Також під час зіткнення автомобіль вилетіли на пішохідну зону де збили дівчину і хлопця. Пішоходи залишилися живі.

Як повідомлялося, 17 червня на вулиці Багатирській на виїзді з Києва сталася незвична пригода. На парковці біля магазину Novus універсал Renault Megane на європейських номерах частково опинився в кюветі. Причому під час пригоди в машині нікого не було. Скоріш за все, водій пішов до супермаркету та забув поставити автомобіль на ручне гальмо.

Того ж дня в Печерському районі Києва вантажівка МАЗ, у якої відмовили гальма, протаранила три автомобілі.

Нагадаємо, 19 червня, столичні правоохоронці встановлюють обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди, що сталася на бульварі Дружби народів. Водій автомобіля здійснив наїзд на жінку, яка переходила дорогу у невстановленому місці.