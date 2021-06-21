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    Куди найчастіше в Україну приїздять турецькі туристи. Посол Туреччини назвав місця

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    Турки охоче приїжджають до Львова - Куди найчастіше в Україну приїздять турецькі туристи. Посол Туреччини назвав місця
    Турки охоче приїжджають до Львова
    Фото: lviv.vgorode.ua

    Туризм в економічному плані надзвичайно важливий як для Туреччини, так і для України, вважає Ягмур Ахмет Гюльдере

    Туреччина має чимало ідей щодо розвитку культурного туризму для турецьких громадян, які приїжджають до Львова. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів Надзвичайний і повноважний посол Туреччини в Україні Ягмур Ахмет Гюльдере.

    «Львів – прекрасне символічне місто для України. На відстані двох годин їзди від нього, між Івано-Франківськом і Тернополем, є поховання наших солдат, які полягли на галицькому фронті під час Першої Світової війни. У нас є ідеї щодо розвитку культурного туризму для наших громадян, які приїжджають до Львова. Звідти можуть поїхати до Рогатина, де народилася Роксолана, побачити її скульптуру і відвідати також важливі для кожного турка місця поховання солдат», – пояснив Ахмет Гюльдере.

    Він підкреслив, що туризм в економічному плані надзвичайно важливий як для Туреччини, так і для України.

    «Я особисто надаю туризму дуже велике значення в плані встановлення міжособистісних контактів між народами. І турки, і українці надзвичайно гостинні люди. І українці, що приїжджають до Туреччини, і турки, які приїжджають до України, повертаються до себе на батьківщину з надзвичайно позитивними почуттями. Думаю, що це найкраща, найбільш значима інвестиція у майбутнє обох країн», – розповів Ахмет Гюльдере.

    Також «Главком» писав, як відзначають День батька у Туреччині.

    Раніше у Стамбулі офіційна делегація Київської міської державної адміністрації на чолі з Мариною Хондою, спільно із туристичними асоціаціями Києва, презентували туристичну привабливість столиці для представників туристичного бізнесу Туреччини.

    Читайте також: Туреччина чекає. Посол Ягмур Ахмет Гюльдере: Sputnik V не впливає на турецько-українські відносини
    Теги: Туреччина Львів туризм посол українці місто поховання солдат час Ягмур Ахмет Гюльдере
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    Куди найчастіше в Україну приїздять турецькі туристи. Посол Туреччини назвав місця