У місті продовжать працювати маршрутки та автобуси

У Кривому Розі буде повністю зупинено рух електротранспорту для економії електроенергії. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Олександр Вілкул.

«Щойно прийшла ввідна від «Укренерго» відключити всі підстанції тролейбуса, трамваю та швидкісного трамвая для того, щоб не відключати котельні та насосні. У найближчі півгодини буде повністю зупинено весь електротранспорт у місті», – написав він.

За його словами, у місті продовжать працювати маршрутки, кількість автобусів на центральних маршрутах буде також збільшена, але незначно.

Вілкул попросив містян не виїжджати по особистих справах, а керівників підприємств почати відпускати людей раніше, аби знизити навантаження на робоче перевезення.

Нагадаємо, в Україні станом на першу половину дня 25 листопада виробники електроенергії забезпечили понад 70% потреб споживання. Живлення першочергово подали на об`єкти критичної інфраструктури в усіх областях. Однак 30% дефіцит потужності зберігається, тому тривають планові та аварійні відключення світла