Відновлено електропостачання Запорізької АЕС

Ситуація з ядерною безпекою в Україні стає все більш нестабільною, заявляє МАГАТЕ

Відновлено зовнішнє електропостачання Запорізької атомної електростанції. Про це повідомляє Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

«Зовнішнє електропостачання Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) було відновлено через день після втрати доступу до зовнішнього електропостачання в результаті останнього інциденту, який свідчить про загрози ядерної безпеки, що продовжуються, під час збройного конфлікту в Україні», – йдеться в повідомленні МАГАТЕ.

«Повна та одночасна втрата зовнішнього електропостачання українських атомних електростанцій показує, що ситуація з ядерною безпекою в країні стає все більш нестабільною, складною та потенційно небезпечною. Це перший випадок, коли всі гілки одночасно втрачають зовнішнє живлення. Це було б неймовірно до цієї трагічної війни. Це надзвичайно важливо. Усі військові дії, що загрожують безпеці ядерних об'єктів України, мають бути негайно припинені», – заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Як відомо, 23 листопада через ракетну атаку було відключено від мережі три АЕС, ЗАЕС працювала в режимі повного блекауту.

Внаслідок ракетної атаки 23 листопада зазнали пошкоджень об'єкти енергетичної інфраструктури України. Запроваджені аварійні відключення електроенергії.