Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Відновлено електропостачання Запорізької АЕС

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Відновлено електропостачання Запорізької АЕС
Запорізька АЕС пережила повний блекаут
фото з відкритих джерел

Ситуація з ядерною безпекою в Україні стає все більш нестабільною, заявляє МАГАТЕ

Відновлено зовнішнє електропостачання Запорізької атомної електростанції. Про це повідомляє Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

«Зовнішнє електропостачання Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) було відновлено через день після втрати доступу до зовнішнього електропостачання в результаті останнього інциденту, який свідчить про загрози ядерної безпеки, що продовжуються, під час збройного конфлікту в Україні», – йдеться в повідомленні МАГАТЕ.

«Повна та одночасна втрата зовнішнього електропостачання українських атомних електростанцій показує, що ситуація з ядерною безпекою в країні стає все більш нестабільною, складною та потенційно небезпечною. Це перший випадок, коли всі гілки одночасно втрачають зовнішнє живлення. Це було б неймовірно до цієї трагічної війни. Це надзвичайно важливо. Усі військові дії, що загрожують безпеці ядерних об'єктів України, мають бути негайно припинені», – заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Як відомо, 23 листопада через ракетну атаку було відключено від мережі три АЕС, ЗАЕС працювала в режимі повного блекауту.

Внаслідок ракетної атаки 23 листопада зазнали пошкоджень об'єкти енергетичної інфраструктури України. Запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Читайте також: Енергоатом попереджає про реальну небезпеку ядерної та радіаційної катастрофи
Теги: росія окупанти війна обстріл МАГАТЕ Запорізька АЕС

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Усі енергоблоки Південноукраїнської АЕС аварійно зупинені
Південноукраїнська АЕС аварійно зупинила роботу: деталі
23 листопада, 15:53
Запорізька АЕС наразі у режимі повного блекауту
Через ракетну атаку відключено від мережі три АЕС, ЗАЕС – в режимі повного блекауту
23 листопада, 16:48
Вчора через ракетну атаку було відключено від мережі три АЕС
Україна пережила блекаут. Галущенко повідомив, коли запрацюють АЕС
Вчора, 09:28

Події в Україні

Відновлено електропостачання Запорізької АЕС
Відновлено електропостачання Запорізької АЕС
Обстріл Херсона: кількість жертв зросла
Обстріл Херсона: кількість жертв зросла
Генштаб оприлюднив плани рашистів на Бахмутському напрямку
Генштаб оприлюднив плани рашистів на Бахмутському напрямку
Данілов заявив про ліквідацію іранських інструкторів у Криму
Данілов заявив про ліквідацію іранських інструкторів у Криму
В окупованій Новій Каховці пролунали вибухи (фото)
В окупованій Новій Каховці пролунали вибухи (фото)
У Снігурівській громаді на мінах підірвались працівники ДСНС
У Снігурівській громаді на мінах підірвались працівники ДСНС

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
81K
Лукашенко має постати перед трибуналом: Європарламент ухвалив важливе рішення
49K
Путін приховує воєнні цілі в Україні – висновок ISW
44K
Пригожин надіслав до Європарламенту закривавлену кувалду (фото)
30K
У загибелі людей винна українська ППО й американські ракети – представник Росії в ООН
29K
Кремль цинічно прокоментував ракетну атаку РФ по Україні
17K
Американський політик пояснив, чому Путін випрошує переговори з Україною

Новини

Адвокат спростував наявність російського паспорта у Богуслаєва
23 листопада, 15:09
Чи загрожують Україні нові масштабні ракетні удари: прогноз ISW
23 листопада, 08:49
Порошенко у Вашингтоні пояснив, що потрібно для перемоги України
22 листопада, 21:01
Чи варто готуватися до блекауту. Голова «Укренерго» дав повне роз'яснення
22 листопада, 17:12
ЗСУ уразили пункт управління і склад палива окупантів – Генштаб
22 листопада, 06:57
Євродепутати запевнили Україну у допомозі щодо відновлення та захисту нашої інфраструктури
19 листопада, 20:16

Прес-релізи

Бізнес благає відкрити державні реєстри
Бізнес благає відкрити державні реєстри
24 листопада, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту