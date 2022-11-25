Ситуація з відновленням електропостачання: 70% потреб забезпечено, та є ускладнюючий чинник

Відновлення електромереж сповільнює погода

В Україні станом на першу половину дня 25 листопада виробники електроенергії забезпечили понад 70% потреб споживання. Живлення першочергово подали на об`єкти критичної інфраструктури в усіх областях. Однак 30% дефіцит потужності зберігається, тому тривають планові та аварійні відключення світла, повідомили в «Укренерго».

Наразі атомні станції набирають потужність, забезпечено живлення Запорізької атомної станції. Попри ушкодження внаслідок російських ракетних ударів, працюють тепло- та гідроелектростанції, теплоелектроцентралі, частина «зеленої» генерації.

Роботи з відновлення живлення побутовим споживачам тривають. Їх темпи сповільнюють складні погодні умови. Через сильний вітер, дощ та мінусову температуру вночі до пошкоджень, завданих ракетами РФ, додаються обмерзання та пориви проводів в розподільчих мережах.

«Ремонтні бригади «Укренерго» разом із колегами з обленерго працюють цілодобово, ліквідуючи пошкодження», – зазначили в енергетичній компанії.

Нагадаємо, станом на ранок 25 листопада всі області заживлені, енергосистема знову з’єднана з енергосистемою Євросоюзу. Всі три атомні станції, що розташовані на неокупованій території, працюють. Через 1-2 дня станції вийдуть на свою нормальну планову потужність, і можна буде перевести споживачів замість аварійних на планові графіки.

До слова, «Укренерго» розробляє механізм імпорту електроенергії з Європи в Україну обсягом 500 мВт.

Крім того, Росії не вдасться занурити Україну у масштабний блекаут, розповів радник Офісу президента України Олексій Арестович у бесіді із правозахисником Марком Фейгіним.