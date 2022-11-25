Рашисти знову обстрілюють Херсон, є постраждалі

Удень у місті пролунали вибухи, як стало відомо, під вогонь потрапила автівка

Вороги вбивають мешканців Херсона, яких начебто вважають своїми «громадянами»

Російські загарбники 25 листопада завдали удару по Херсону. Про це повідомив заступник голови облради Юрій Соболевський.

Місцеві пабліки пишуть, що під обстріл потрапив автомобіль із цивільними. Як повідомили місцеві жителі, російські війська завдали кількох ударів з боку Нової Каховки. За попередніми даними, у місті є постраждалі.

Пізніше з'явилася інформація, що під обстріл потрапив цивільний автомобіль, внаслідок чого троє людей отримали поранення.

Нагадаємо, російські окупанти за минулу добу обстріляли Херсонську область 49 разів. Внаслідок ворожих атак загинули 10 людей.

Російські загарбники ввечері 24 листопада завдали удару по Херсону. Спочатку було відомо про чотирьох загиблих, однак згодом кількість жертв збільшилася.

Перед цим, 23 листопада, окупанти минулої доби здійснили масований обстріл території України. В Херсонській області постраждали 23 населені пункти, двоє осіб загинули.

Як відомо, триває 275 доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Діброва Луганської області та Білогорівка, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка і Новомихайлівка на Донеччині.