Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Рашисти знову обстрілюють Херсон, є постраждалі

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Рашисти знову обстрілюють Херсон, є постраждалі
Удень у місті пролунали вибухи, як стало відомо, під вогонь потрапила автівка
фото з відкритих джерел

Вороги вбивають мешканців Херсона, яких начебто вважають своїми «громадянами» 

Російські загарбники 25 листопада завдали удару по Херсону. Про це повідомив заступник голови облради Юрій Соболевський.

Рашисти знову обстрілюють Херсон, є постраждалі фото 1

Місцеві пабліки пишуть, що під обстріл потрапив автомобіль із цивільними. Як повідомили місцеві жителі, російські війська завдали кількох ударів з боку Нової Каховки. За попередніми даними, у місті є постраждалі.

Пізніше з'явилася інформація, що під обстріл потрапив цивільний автомобіль, внаслідок чого троє людей отримали поранення. 

Нагадаємо, російські окупанти за минулу добу обстріляли Херсонську область 49 разів. Внаслідок ворожих атак загинули 10 людей. 

Російські загарбники ввечері 24 листопада завдали удару по Херсону. Спочатку було відомо про чотирьох загиблих, однак згодом кількість жертв збільшилася. 

Перед цим, 23 листопада, окупанти минулої доби здійснили масований обстріл території України. В Херсонській області постраждали 23 населені пункти, двоє осіб загинули.

Як відомо, триває 275 доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Діброва Луганської області та Білогорівка, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка і Новомихайлівка на Донеччині. 

Теги: автомобіль обстріл поранення Херсон

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вороги поцілили в приватні та багатоквартирні будинки та суднобудівний завод 
Ситуація в Херсоні: пів сотні разів обстрілів та 10 загиблих 
Сьогодні, 12:25
Окупанти обстріляли звільнений Херсон
Обстріл Херсона: кількість жертв зросла
Сьогодні, 03:02
У результаті обстрілу зруйновано багатоповерхівку
Окупанти знову обстріляли звільнений Херсон, є жертви (відео)
Вчора, 21:08

Події в Україні

Рашисти знову обстрілюють Херсон, є постраждалі
Рашисти знову обстрілюють Херсон, є постраждалі
Ситуація з відновленням електропостачання: 70% потреб забезпечено, та є ускладнюючий чинник
Ситуація з відновленням електропостачання: 70% потреб забезпечено, та є ускладнюючий чинник
Сон під снігом: мережею ширяться фейки про становище українських військових на фронті
Сон під снігом: мережею ширяться фейки про становище українських військових на фронті
Ситуація в Херсоні: пів сотні разів обстрілів та 10 загиблих 
Ситуація в Херсоні: пів сотні разів обстрілів та 10 загиблих 
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 25 листопада
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 25 листопада
Запорізька АЕС під обстрілами рашистів: яка ситуація з енергоблоками
Запорізька АЕС під обстрілами рашистів: яка ситуація з енергоблоками

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
169K
Американський політик пояснив, чому Путін випрошує переговори з Україною
134K
Лукашенко має постати перед трибуналом: Європарламент ухвалив важливе рішення
80K
Зеленський анонсував «вагомі новини» під час вечірнього звернення
50K
Кремль цинічно прокоментував ракетну атаку РФ по Україні
33K
Газпром перейшов до нового етапу шантажу
27K
Меркель знайшла виправдання, чому не змогла відмовити Путіна від війни

Новини

Адвокат спростував наявність російського паспорта у Богуслаєва
23 листопада, 15:09
Чи загрожують Україні нові масштабні ракетні удари: прогноз ISW
23 листопада, 08:49
Порошенко у Вашингтоні пояснив, що потрібно для перемоги України
22 листопада, 21:01
Чи варто готуватися до блекауту. Голова «Укренерго» дав повне роз'яснення
22 листопада, 17:12
ЗСУ уразили пункт управління і склад палива окупантів – Генштаб
22 листопада, 06:57
Євродепутати запевнили Україну у допомозі щодо відновлення та захисту нашої інфраструктури
19 листопада, 20:16

Прес-релізи

Бізнес благає відкрити державні реєстри
Бізнес благає відкрити державні реєстри
24 листопада, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту