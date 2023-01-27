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Завдяки війні в Україні у 2022-му енергетичні гіганти отримали надприбутки – CNBC

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Завдяки війні в Україні у 2022-му енергетичні гіганти отримали надприбутки – CNBC
Деякі найбільші світові нафтогазові компанії готові повідомити про рекордні прибутки за підсумками 2022 року
фото з відкритих джерел

«Нафтові компанії Exxon Mobil, Chevron, BP, Shell і TotalEnergies отримали сукупний річний прибуток розміром $190 млрд»

Деякі найбільші світові нафтогазові компанії готові повідомити про рекордні прибутки, отримавши високі доходи після року коливань цін на паливо на тлі воргнення Росії в Україну. Про це повідомляє CNBC.

Згідно з оцінками аналітиків, зібраними Refinitiv, нафтові компанії Exxon Mobil, Chevron, BP, Shell і TotalEnergies планують повідомити про сукупний прибуток розміром 190 мільярдів доларів США за 2022 рік, коли їхні остаточні квартальні результати будуть опубліковані найближчими днями.

Очікується, що енергетичні гіганти використають свої надприбутки на винагороду акціонерів більшими дивідендами та викуп акцій.

Раніше президент США Джо Байден звинуватив нафтові компанії у тому, що вони пожинають «надприбуток війни», водночас відмовляючись сприяти зниженню цін на газ для американських споживачів. У червні 2022-го Байден заявив, що Exxon Mobil заробляє «більше грошей, ніж Бог».

Представник Exxon Mobil Ерін Макграт сказала CNBC, що підвищення цін на енергоносії є «значною мірою результатом дисбалансу між попитом і пропозицією», і що саме інвестиції компанії за останні п’ять років сприяють квартальним результатам.

Прес-секретарі BP і Shell не побажали давати коментарі напередодні результатів за рік, а Chevron і TotalEnergies не відповіли на запит журналістів.

Нагадаємо, акції виробника танків Leopard злетіли до рекордної позначки після рішення Німеччини відправити в Україну важкі танки Leopard. Наразі вартість виробника танків, боєприпасів та іншої військової техніки оцінюється приблизно в 10 млрд євро. Це в 2,5 рази більше, ніж минулого року.

У той же час найбільша у світі целюлозно-паперова компанія йде з Росії. Американська компанія International Paper виходить із прибуткового російського целюлозного бізнесу. Російські партнери компанії викуплять її частку орієнтовно за 500 млн доларів.

До слова, прибуток російських банків у 2022 році рекордно обвалився. За підсумками 2022 року російські банки зафіксували чистий прибуток у розмірі 203 мільярди рублів – це найнижчий річний чистий прибуток як мінімум за сім років.

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Теги: нафта росія газ санкції війна шантаж

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Бізнес

Завдяки війні в Україні у 2022-му енергетичні гіганти отримали надприбутки – CNBC
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