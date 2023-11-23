Федоров розповів, як рашисти готуються до деокупації Мелітополя

Агентів вчать ставити мітки на об'єктах інфраструктури, щоб загарбникам було легше влучити по них ракетами

Мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що російські окупанти готують агентуру у тимчасово окупованому Мелітополі, яка може знадобитися їм під час післяокупаційного періоду. Про це він написав у Telegram-каналі.

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Федоров зазначив, що росіяни вже вербують потенційних агентів.

Агентів вчать ставити мітки на об'єктах інфраструктури, щоб загарбникам було легше влучити по них ракетами.

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«Впевнений, серед справжніх мелітопольців таких зрадників не знайдеться. А всім любителям русні краще вже пакувати валізи – вам місця в українському Мелітополі не буде», – додав міський голова.

Нагадаємо, триває 638-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 74 бойових зіткнення. За минулу добу загалом ворог завдав трьох ракетних та 43 авіаційний ударів, здійснив понад 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також у ніч на 22 листопада окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши 14 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Протиповітряною обороною знищено усі 14 дронів. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.