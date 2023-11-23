Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Агент РФ влаштувався до лав Нацполіції та «водив за носа» ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Агент РФ влаштувався до лав Нацполіції та «водив за носа» ЗСУ
Із 2016 по 2020 роки підозрюваний перебував на території тимчасово окупованого Криму та їздив до РФ
фото: СБУ

Ворожий агент передавав українським захисникам неправдиві відомості про шляхи пересування російської військової техніки

Служба безпеки України викрила ще одного агента РФ на Миколаївщині. Ним виявився колишній правоохоронець, якого звільнили з Національної поліції у березні 2023 року. Про це повідомляє пресцентр відомства.

«Фігурант працював на російську ФСБ і передавав ворогу інформацію про місця базування та переміщення Сил оборони у Миколаївській та Одеській областях. Викриття відбувалося за особистого сприяння Міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка», – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, ворожим інформатором є мешканець Миколаєва. З 2016 по 2020 роки він перебував на території тимчасово окупованого Криму та періодично їздив до РФ, де його залучила до співпраці російська спецслужба.

На початку повномасштабного вторгнення чоловік отримав завдання повернутися на материкову Україну та влаштуватися в один із підрозділів Національної поліції.

«Перебуваючи на посаді, він не тільки шпигував для ворога, але й здійснював підривну діяльність проти України. Встановлено, що агент РФ передавав українським захисникам неправдиві відомості про шляхи пересування ворожої військової техніки», – додали в СБУ.

Згодом фігуранта звільнили з правоохоронних органів через скоєння ДТП у нетверезому стані, втім він продовжував працювати на користь РФ.

Агент РФ влаштувався до лав Нацполіції та «водив за носа» ЗСУ фото 1

Співробітники СБУ ретельно стежили за кожним кроком російського агента, задокументували його злочинну діяльність і затримали.

Слідство встановило, що для комунікації із ворогом підозрюваний використовував «зв’язкових». Одним із них виявився прокремлівський блогер Сергій Лебедєв (більш відомий під псевдонімом «Лохматий»), який перебуває у тимчасово окупованому Донецьку та працює на ФСБ.

Нагадаємо, триває 638-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 74 бойових зіткнення. За минулу добу загалом ворог завдав трьох ракетних та 43 авіаційний ударів, здійснив понад 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також у ніч на 22 листопада окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши 14 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Протиповітряною обороною знищено усі 14 дронів. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. 

Теги: ЗСУ Одеса війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На одну посаду штурмовика відгукуються десять чоловіків
Рекрутинг до ЗСУ: названо вакансії, які користуються найбільшим попитом
Вчора, 08:58
ЗСУ наступають на кількох напрямках на лівому березі Херсонщини: аналіз ISW
ЗСУ наступають на кількох напрямках на лівому березі Херсонщини: аналіз ISW
Вчора, 05:17
ЗСУ атакували окупаційні війська поблизу Олешківських пісків
ЗСУ розгромили пункт управління спецпризначенців РФ на лівобережжі Дніпра (відео)
22 листопада, 17:16

Новини

В Одесі планують провести захід, присвячений Пушкіну: реакція соцмереж
В Одесі планують провести захід, присвячений Пушкіну: реакція соцмереж
СБУ взялася за директора кадрової агенції в Одесі, який допомагав нелегально перетинати кордон
СБУ взялася за директора кадрової агенції в Одесі, який допомагав нелегально перетинати кордон
Агент РФ влаштувався до лав Нацполіції та «водив за носа» ЗСУ
Агент РФ влаштувався до лав Нацполіції та «водив за носа» ЗСУ
Після ракетної атаки ЗСУ збили ворожий дрон Mohajer-6 над Одещиною
Після ракетної атаки ЗСУ збили ворожий дрон Mohajer-6 над Одещиною
Росія завдала ракетного удару по Одещині: є влучання
Росія завдала ракетного удару по Одещині: є влучання
В Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги
В Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
48K
Син засновника ХАМАС виступив в ООН на показі документального фільму про Ізраїль
37K
В одній з країн ЄС українським біженцям доведеться зустрічати Різдво у холодних наметах
31K
Порошенко везе на Схід рекордну партію техніки (фото)
16K
Аналітики пояснили, чому Україна досі не використала у бою надіслані союзниками танки Abrams
11K
Скільки платять начальству в «Укрнафті»: нові подробиці зарплатного скандалу
7287
Інститут демографії повідомив, скільки українців перебуває за кордоном

Новини

В Україні потеплішає: прогноз погоди на 24 листопада
Сьогодні, 06:31
24 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Коломойський звернувся до генпрокурора з відкритим листом
Вчора, 16:00
Скільки платять начальству в «Укрнафті»: нові подробиці зарплатного скандалу
Вчора, 13:54
На одному з напрямків ворог посилив атаки – Генштаб
Вчора, 07:11
Вітер та мокрий сніг: прогноз погоди на 23 листопада
Вчора, 05:50

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua