Агент РФ влаштувався до лав Нацполіції та «водив за носа» ЗСУ

Із 2016 по 2020 роки підозрюваний перебував на території тимчасово окупованого Криму та їздив до РФ

Ворожий агент передавав українським захисникам неправдиві відомості про шляхи пересування російської військової техніки

Служба безпеки України викрила ще одного агента РФ на Миколаївщині. Ним виявився колишній правоохоронець, якого звільнили з Національної поліції у березні 2023 року. Про це повідомляє пресцентр відомства.

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«Фігурант працював на російську ФСБ і передавав ворогу інформацію про місця базування та переміщення Сил оборони у Миколаївській та Одеській областях. Викриття відбувалося за особистого сприяння Міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка», – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, ворожим інформатором є мешканець Миколаєва. З 2016 по 2020 роки він перебував на території тимчасово окупованого Криму та періодично їздив до РФ, де його залучила до співпраці російська спецслужба.

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На початку повномасштабного вторгнення чоловік отримав завдання повернутися на материкову Україну та влаштуватися в один із підрозділів Національної поліції.

«Перебуваючи на посаді, він не тільки шпигував для ворога, але й здійснював підривну діяльність проти України. Встановлено, що агент РФ передавав українським захисникам неправдиві відомості про шляхи пересування ворожої військової техніки», – додали в СБУ.

Згодом фігуранта звільнили з правоохоронних органів через скоєння ДТП у нетверезому стані, втім він продовжував працювати на користь РФ.

Співробітники СБУ ретельно стежили за кожним кроком російського агента, задокументували його злочинну діяльність і затримали.

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Слідство встановило, що для комунікації із ворогом підозрюваний використовував «зв’язкових». Одним із них виявився прокремлівський блогер Сергій Лебедєв (більш відомий під псевдонімом «Лохматий»), який перебуває у тимчасово окупованому Донецьку та працює на ФСБ.

Нагадаємо, триває 638-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 74 бойових зіткнення. За минулу добу загалом ворог завдав трьох ракетних та 43 авіаційний ударів, здійснив понад 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також у ніч на 22 листопада окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши 14 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Протиповітряною обороною знищено усі 14 дронів. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.