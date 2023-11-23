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Рекрутинг до ЗСУ: названо вакансії, які користуються найбільшим попитом

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Рекрутинг до ЗСУ: названо вакансії, які користуються найбільшим попитом
На одну посаду штурмовика відгукуються десять чоловіків
фото: Володимир Зеленський/Facebook

Міністерство переконане, що українці дедалі більше довірятимуть такому підходу 

Міноборони України припускає, що в рамках рекрутингу до лав ЗСУ вдасться працевлаштувати кілька тисяч людей. Найбільш популярними вакансіями станом на зараз є пов'язані з ІТ та штурмовики, розповіла заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова в рамках телемарафону.

«Ми розуміємо, що підхід такий до рекрутингу буде іти каскадом. Тобто спочатку люди будуть придивлятися, а далі все більше довіряти такому підходу. Таким чином вже було і раніше працевлаштовано в армію декілька тисяч людей», – повідомила вона.

Калмикова додала, що Міноборони планує вийти на «хороші цифри» у співпраці з зовнішніми агентами, а також завдяки своїй внутрішній системі, над розробкою якої зараз вже працюють. За її словами, найзатребуванішими є ті люди, які «найбільше проводять часу біля комп'ютера», тобто вакансії, які пов'язані з ІТ.

«Найбільше відгуків саме на ці вакансії. Але ми бачимо, що і на вакансії штурмовиків, наприклад, дуже хороші відгуки. Це може звучати як маленькі цифри. Але коли на одну посаду штурмовика відбувається 10 відгуків – це дуже хороший показник», – зазначила заступниця міністра.

Вона додала, що люди, які відгукуються на посаду штурмовика, розуміють, що вони підуть служити зі зброєю в руках на передову і усвідомлюють всі ризики.

Нагадаємо, в Україні розпочали проект рекрутингу до Збройних сил. Кожен охочий зможе обрати певний підрозділ і почати служити на конкретній посаді, де його цивільний досвід буде найбільш корисним.

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Теги: Міноборони мобілізація війна військові

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