Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ наступають на кількох напрямках на лівому березі Херсонщини: аналіз ISW

Діана Гасюк
glavcom.ua
ЗСУ наступають на кількох напрямках на лівому березі Херсонщини: аналіз ISW
фото з відкритих джерел

Українські сили зберігають позиції у східній (лівобережній) частині Херсонської області

Українські війська продовжують наступати на східному (лівому) березі Херсонської області. Російські «воєнкори» заявляють, що ЗСУ атакують поблизу Пойми, Піщанівки, Підстепного, Антонівського шосе та залізничного мосту. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW). 

Просування українських військ

У Генштабі України повідомили, що 22 листопада українські сили продовжили штурм на південь від Бахмута.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські війська відбили російські штурми поблизу Кліщіївки. Також в ЗСУ повідомили, що українські війська відбили контратаки росіян на північний захід від Горлівки в районі Південного.

Російські війська здійснили понад 22 невдалих штурми на схід від Новобахмутівки, на північ від Ласточкиного, поблизу Авдіївки, Сіверного, Первомайського.

Російські блогери стверджували, що сили РФ нібито досягли невизначених успіхів поблизу Степового і що це поселення залишається спірною «сірою зоною».

Російський «воєнкор» заявив, що 22 листопада українські сили здійснили контратаку на північ від Авдіївки біля Степового, але не уточнив результат.

22 листопада російські війська продовжували наступальні операції на захід і південний захід від міста Донецька, але не зробили жодного підтвердженого просування. 

У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські сили відбили понад 18 російських штурмів поблизу Мар’їнки та Новомихайлівки.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські війська продовжують наступальні дії на Мелітопольському напрямку. Російські військові блогери стверджували, що українські сили продовжували атакувати лінію Роботине-Вербове.

22 листопада російські війська продовжили безуспішні атаки на заході Запорізької області. У Генштабі України повідомили, що війська РФ вели безуспішні штурми поблизу Роботиного та Кам’янського.

Українські сили зберігають позиції у східній (лівобережній) частині Херсонської області та, як повідомляється, атакували в цьому районі 22 листопада.

Раніше повідомлялося, що сили оборони України завдали авіаудару по пункту управління спецпризначенців РФ на лівому березі Херсонської області.

Також на півдні України точаться бої навколо села Кринки, де українські морські піхотинці утримують плацдарм на східному березі річки Дніпро на Херсонщині. Ситуація для Москви вкрай незручна. 

Теги: ЗСУ Дніпро штурм

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Бойова медикиня Олеся, позивний Карамелька, провела на фронті чотири роки, а зараз доглядає 82-річного батька
Парамедикиня Олеся (Карамелька): Я тепер завжди відчуваю запах крові Інтерв’ю
16 листопада, 20:55
Окупанти заявили про атаку безпілотних катерів у Чорному морі
Окупанти заявили про атаку безпілотних катерів у Чорному морі
24 жовтня, 09:20
За словами Фаріон, російськомовні люди у війську «ганьблять ЗСУ»
«Мова ЗСУ – українська». Фаріон розкритикувала військових, які спілкуються російською
6 листопада, 17:37
Бої тривають попри снігову погоду
ЗСУ виснажують окупаційні війська на двох напрямках – Генштаб
22 листопада, 07:44
Командувач Повітряних сил показав бойову роботу Hawk цієї ночі (відео)
Командувач Повітряних сил показав бойову роботу Hawk цієї ночі (відео)
23 жовтня, 11:30
РФ забирає з Бердянська гвинтокрили Мі-8
Росіяни масово перекидають авіацію з Бердянська: коментар Повітряних сил
2 листопада, 16:45
ЗСУ мають успіхи під Бахмутом: карта боїв
ЗСУ мають успіхи під Бахмутом: карта боїв
6 листопада, 08:11
Геннадій Частяков
ДБР назвало основну версію загибелі помічника Залужного
8 листопада, 15:04
Рекрутингова компанія надаватиме послуги на користь армії безкоштовно
Міноборони продовжило проєкт з рекрутингу до ЗСУ: укладена нова угода
20 листопада, 15:06

Події в Україні

Нічна «бавовна» в Джанкої: названо попередні втрати рашистів (відео)
Нічна «бавовна» в Джанкої: названо попередні втрати рашистів (відео)
Окупанти зазнають втрат далеко від лінії фронту – британська розвідка
Окупанти зазнають втрат далеко від лінії фронту – британська розвідка
Українські воїни знищили російський «Бук»
Українські воїни знищили російський «Бук»
Ця зима буде легшою: ВМС пояснили чому
Ця зима буде легшою: ВМС пояснили чому
Поранені діти на Херсонщині та значні руйнування на Донеччині: яка ситуація в регіонах
Поранені діти на Херсонщині та значні руйнування на Донеччині: яка ситуація в регіонах
Міненерго пояснило, за яких умов українцям почнуть відключати світло
Міненерго пояснило, за яких умов українцям почнуть відключати світло

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
47K
Син засновника ХАМАС виступив в ООН на показі документального фільму про Ізраїль
36K
В одній з країн ЄС українським біженцям доведеться зустрічати Різдво у холодних наметах
31K
Порошенко везе на Схід рекордну партію техніки (фото)
16K
Аналітики пояснили, чому Україна досі не використала у бою надіслані союзниками танки Abrams
11K
Скільки платять начальству в «Укрнафті»: нові подробиці зарплатного скандалу
7199
Інститут демографії повідомив, скільки українців перебуває за кордоном

Новини

В Україні потеплішає: прогноз погоди на 24 листопада
Сьогодні, 06:31
24 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Коломойський звернувся до генпрокурора з відкритим листом
Вчора, 16:00
Скільки платять начальству в «Укрнафті»: нові подробиці зарплатного скандалу
Вчора, 13:54
На одному з напрямків ворог посилив атаки – Генштаб
Вчора, 07:11
Вітер та мокрий сніг: прогноз погоди на 23 листопада
Вчора, 05:50

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua