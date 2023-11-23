ЗСУ наступають на кількох напрямках на лівому березі Херсонщини: аналіз ISW

Українські сили зберігають позиції у східній (лівобережній) частині Херсонської області

Українські війська продовжують наступати на східному (лівому) березі Херсонської області. Російські «воєнкори» заявляють, що ЗСУ атакують поблизу Пойми, Піщанівки, Підстепного, Антонівського шосе та залізничного мосту. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Просування українських військ

У Генштабі України повідомили, що 22 листопада українські сили продовжили штурм на південь від Бахмута.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські війська відбили російські штурми поблизу Кліщіївки. Також в ЗСУ повідомили, що українські війська відбили контратаки росіян на північний захід від Горлівки в районі Південного.

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Російські війська здійснили понад 22 невдалих штурми на схід від Новобахмутівки, на північ від Ласточкиного, поблизу Авдіївки, Сіверного, Первомайського.

Російські блогери стверджували, що сили РФ нібито досягли невизначених успіхів поблизу Степового і що це поселення залишається спірною «сірою зоною».

Російський «воєнкор» заявив, що 22 листопада українські сили здійснили контратаку на північ від Авдіївки біля Степового, але не уточнив результат.

22 листопада російські війська продовжували наступальні операції на захід і південний захід від міста Донецька, але не зробили жодного підтвердженого просування.

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У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські сили відбили понад 18 російських штурмів поблизу Мар’їнки та Новомихайлівки.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські війська продовжують наступальні дії на Мелітопольському напрямку. Російські військові блогери стверджували, що українські сили продовжували атакувати лінію Роботине-Вербове.

22 листопада російські війська продовжили безуспішні атаки на заході Запорізької області. У Генштабі України повідомили, що війська РФ вели безуспішні штурми поблизу Роботиного та Кам’янського.

Українські сили зберігають позиції у східній (лівобережній) частині Херсонської області та, як повідомляється, атакували в цьому районі 22 листопада.

Раніше повідомлялося, що сили оборони України завдали авіаудару по пункту управління спецпризначенців РФ на лівому березі Херсонської області.

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Також на півдні України точаться бої навколо села Кринки, де українські морські піхотинці утримують плацдарм на східному березі річки Дніпро на Херсонщині. Ситуація для Москви вкрай незручна.